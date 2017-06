Oprah a scris o postare pe pagina sa oficiala in care a vorbit despre importanta timpului. Ea spune ca aceasta este cea mai frumoasa vara din viata ei deoarece nu are niciun plan. Vrea doar sa se bucure de liniste si de iubire. Va lasam sa cititi acest text minunat si sa va inspirati din el.

"Cu cat anii trec cu atat apreciez mai mult fiecare moment din fiecare sezon. Si astept cu nerabdare urmatorul sezon.

De ce? Pentru ca nu am planuri.

Pentru prima data in viata mea nu am nicio misiune, niciun proiect sau scop care sa nu ma lase sa ma bucur de vara.

Visez la un picnic pe un varf de deal, drumetii pe munte si plimbari cu bicicleta pe drumurile murdare de tara. Sa ma bucur de o inghetata in aer liber, sa coc porumb la jar, sa fac o baie in apa cu toate hainele pe mine. Sa mananc o salata de rosii si cartofi proaspeti cu muraturi tocate. Sa merg deculta prin iarba.

Marea descoperire a lui Dorothy din Oz a fost atat de frumoasa: Aventura chiar incepe cu tine. Tu esti cea care o creeaza cu fiecare experienta.

Recent am fost intr-unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pamant: Insula de Sud din Noua Zeelanda. Oamenii de aici sunt binecuvantati sa traiasca intr-un loc care pare desprins din paradis, in care sufletul isi gaseste linistea. Indiferent unde privesti parca exista un peisaj care iti taie respiratia: lacuri de culoarea turcoazului pur, munti inzapeziti, campuri deschize si oi... oi pretutindeni.

Intreaga tara este maiestuoasa si linistita in acelasi timp.

In fiecare dimineata am incercat sa respir in frumusetea ei. Apoi m-am intors acasa si am simtit caldura vazandu-mi cainii urmarind un iepure de-a lungul gazonului, prin salatele din gradina. Un alt apus de soare vazut din pridvorul meu. Acasa. Liniste. Timp. Iubire. Stiu cu siguranta: acesta este cel mai valoros dar din lume."

