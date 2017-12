Nu exista o definitie unica pentru fericire. Pentru o persoana inseamna ceva, pentru o alta persoana altceva. Unii sunt fericiti atunci cand gasesc dragostea, altii cand isi cumpara lucruri frumoase, altii cand gasesc stabilite si asa mai departe.

Insa indiferent de definitia pe care o dai, toata lumea isi doreste sa fie fericita. De asemenea, toti cei care sunt cu adevarat fericiti au cateva obiceiuri comune care ii disting de restul oamenilor. Oamenii de stiinta au dezvaluit care sunt aceste obiceiuri:

1. Nu petrec prea mult timp pe social media

Au existat numeroase studii cu privire la efectele pe care social media le are asupra oamenilor si in urma acestora oamenii de stiinta au ajuns la aceeasi parere: cu cat petrecem mai mult timp in online, cu atat mai nefericiti suntem. Fa o pauza pentru putin timp si indreapta-ti atentia pentru lucrurile care te fac cu adevarat fericita.

2. Dorm bine

Oamenii de stiinta din Marea Britanie au efectuat cateva teste in urma carora au demonstrat ca un somn mai lung si mai profund nu doar ca iti imbunatateste starea de spirit, insa te face si mai fericit. Ei sunt de parere ca ar trebui sa dormim cel putin sapte, opt ore neintrerupte pe noapte.

3. Sinceritatea este cea mai buna calitate a lor

Un om de stiinta francez a efectuat un studiu in care subiectii erau invatati sa reuseasca sa nu spuna nicio minciuna timp de 70 de zile. Astfel, ei au marturisit ca se simteau mai putin impovarati, mai relaxati nu doar in punct de vedere fizic, ci si mental.

4. Sunt generosi cu ce au

Un studiu realizat in Statele Unite ale Americii a demonstrat ca oamenii cu adevarat fericiti sunt cei care ofera din putinul pe care il au si altor persoane.

De asemenea, un studiu realizat de specialistii de la Universitatea din Notre Dame a demonstrat ca cei care ofera peste 10% din castigul lor catre caritate sunt mult mai fericiti decat cei care nu ofera nimic.

5. Sunt recunoscatori

Un studiu realizat in Miami a cerut voluntarilor sa scrie ceva in fiecare saptamana. Oamenii dintr-un grup scriau despre toate lucrurile pentru care erau reucnoscatori, altii dintr-un alt grup despre ce ii facea nefericiti, iar ultimii din al treilea grup despre lucrurile la care erau indiferenti. Cand studiul s-a incheiat, cei care au scris despre lucrurile pentru care erau recunoscatori erau mult mai fericiti decat ceilalti (in toate privintele).