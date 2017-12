Ce e de facut atunci cand vrei sa convingi pe cineva sa faca ceva iar persoana respectiva pare de neclintit? Sa faci pe cineva sa faca ceva nu este in neregula. A impinge pe cineva sa faca ceva care ii face rau sau il face nefericit, in beneficiul tau, este insa gresit. Invatarea artei de convingere poate fi benefica pentru tine si pentru oamenii din jurul tau, daca stii sa o folosesti in mod corespunzator.

foto interior si prima pagina: Balaguta Evgeniya Shutterstock

Este ca si cum ai avea un ciocan. Poate fi folosit pentru a construi ceva sau a distruge ceva! Instrumentul nu este ceea ce este in neregula, cel care il tine este responsabil pentru utilizarea sa! Iata trei instrumente ale persuasiunii.

1. Reciprocitatea.

Natura noastra umana tinde sa egaleze scorul chiar si atunci cand datoram ceva. Acest lucru se datoreaza faptului ca ne simtim inconfortabil atunci cand datoram ceva. Nu este atat de mult vorba de datorie in sine ci de actiunea necesara pentru a returna favoarea. Tindem sa scapam de aceasta actiune cat mai repede posibil pentru a fi libere sa facem lucrurile pe care le dorim cu adevarat. A avea de returnat un favor creeaza un sentiment de "afaceri neterminate" care ucide placerea libertatii. Poti folosi acest lucru pentru a convinge pe cineva, facandu-l sa iti returneze favorul pe care ti-l datoreaza acceptandu-ti oferta. Persoana va va accepta propunerea doar pentru a-si lichida datoriile.

2. Raritatea.

Stii povestea fructului interzis. Adam si Eva au putut sa manance din fiecare copac din Gradina Edenului, cu exceptia pomului cunoasterii. Acest lucru a facut ca fructul din pomul cunoasterii sa fie mai dorit. Este acelasi lucru cu tot ce exista in viata. Daca avem de ales intre ceva pe care oricine il poate avea si ceva ce doar cativa pot avea dorinta noastra se va concentra asupra lucrurilor care nu sunt disponibile pentru toata lumea. Poti folosi acest lucru pentru a convinge pe cineva prin limitarea sanselor sale de a avea sau de a experimenta ceva. Acest lucru va crea o dorinta mai puternica de a accepta propunerea ta.

3. Autoritatea.

Sa presupunem ca trebuie sa cumperi un medicament. Prietenul tau va spune sa cumperi o anumita marca iar medicul tau iti va recomanda un altul. Ce vei alege? Desigur, vei alege opinia medicului pentru ca are diploma si ai incredere in el. De ce oare? Este diploma raspunzatoare? Raspunsul scurt este da, diploma ii da autoritatea care influenteaza deciziile tale. Poti folosi acest lucru pentru a convinge pe cineva facand vizibila autoritatea ta legata de subiectul respectiv. Acest lucru va face ca altii sa creada in opiniile tale si sa iti accepte ofertele.