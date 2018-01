Zodiac chinezesc Februarie 2018. Conform astrologiei chinezesti ce guverneaza din vremuri stravechi, anul 2018 este anul Wu Xu al Cainelui. Noul an chinezesc 2018 va incepe pe 16 februarie 2018 si se va incheia pe 4 februarie 2019. Influentele noului an chinezesc se resimt inca din a doua parte a lunii ianuarie, asa incat o atenta privire in detaliu la configuratia primei luni din anul Cainelui – ce corespunde lunii februarie 2018 – pentru fiecare zodie este de bun augur.

Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.

Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.

In analizele si predictiile din astrologia chinezeasca se pune un mare accent asupra fluxului NOROCULUI pe domeniile principale ale vietii, noroc influentat de zodie, de an si de cele cinci elemente chinezesti. Cand o zodie e favorizata de noroc pe un domeniu de viata, se considera ca are toate circumstantele favorabile de a avea succes pe acel domeniu.

Sobolan in Zodiac chinezesc Februarie 2018

Iata cum vine sau nu norocul in luna februarie 2018, in functie de zodia ta din zodiacul chinezesc.

In prima luna a anului 2018 care este anul Cainelui, Sobolanii vor avea un noroc care ii va satisface si un bun start la munca.

Daca iti faci un plan bine pus la punct cu privire la directiile de dezvoltare viitoare, iti propui obiective realizabile si realiste si muncesti consecvent pentru atingerea lor, vei pune o fundatie solida care va duce la o evolutie usoara pe parcursul intregului an. Fii atent la comunicarea cu varii persoane, risti sa ajungi la conflicte ce pot duce si la procese.

Bivolul/Boul in Zodiacul chinezesc 2018

11.02.1937 – 30.01.1938 (FOC), 29.01.1949 – 16.02.1950 (PAMANT), 15.02.1961 – 04.02.1962 (METAL), 03.02.1973 – 22.01.1974 (APA), 20.02.1985 – 08.02.1986 (LEMN), 08.02.1997 – 28.01.1998 (FOC), 27.01.2009 – 14.02.2010 (PAMANT)

Anul Cainelui de Pamant te favorizeaza. Iti indeplinesti toate planurile, unul cate unul, cu conditia sa fii organizata. Vointa si curajul iti sunt cei mai buni aliati. Trebuie sa ai initiativa sa te desprinzi din situatiile neplacute si sa-ti schimbi radical viata. Poate chiar te muti sau gasesti un nou job. In familie, e de asteptat o nemultumire in privinta impartirii unor bunuri sau sarcini, dar situatia se rezolva cu intelegere, calm si echilibru. Pe plan sentimental iti merge bine, daca esti singura poate sa apara de nicaieri oportunitatea unei noi relatii si, vesti bune, de data asta sunt sanse mari sa fie chiar partenerul pe care-l astepti dintotdeauna. Bat clopote de nunta!

Tigrul in Zodiacul chinezesc 2018

31.01.1938 – 18.02.1939 (PAMANT), 17.02.1950 – 05.02.1951 (METAL), 05.02.1962 – 24.01.1963 (APA), 23.01.1974 – 10.02.1975 (LEMN), 09.02.1986 – 28.01.1987 (FOC), 29.01.1998 – 16.02.1999 (PAMANT), 15.02.2010 – 03.02.2011 (METAL)

E un an bun, dar in care muncesti mult si ai mai putin timp liber ca oricand. Nu duci, insa, lipsa de ambitie si le rezolvi pe toate la timpul lor. Secretul e sa nu investesti prea multa energie acolo unde nu esti sigura ca merita efortul, altfel insatisfactia te-ar putea aduce cu nervii la pamant. In dragoste, n-ai timp sa te implici intr-o relatie serioasa, ba chiar iti neglijezi actualul partener si se pot isca certuri serioase din cauza firii tale independente, nesupuse. Loialitatea si altruismul sunt cele care aduc armonie si intelegere. Favorizati pe plan sentimental sunt mai ales cei care aveau in plan sa se casatoreasca sau sa faca copii!