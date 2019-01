E imposibil sa nu gresesti cand vine vorba de relatii. Dar adevarul este ca unele dintre cele mai mari greseli pe care le facem din iubire ne pot invata multe. Mai mult, invatand despre greselile pe care le-au facut altii in relatii ne pot ajuta sa nu le repetam si noi.

M-am uitat cu atentie la propriile mele greseli din relatiile pe care le-am avut pana in prezent si am descoperit cateva teme generale. Cel mai mult regret faptul ca m-am devotat oamenilor care nu meritau asta. O alta greseala pe care am facut-o a fost sa ma multumesc cu relatii care schiopatau, in speranta ca eu voi reusi sa le fac sa functioneze cum trebuie.

Am stat alaturi de oameni mai mult decat ar fi trebuit fie pentru ca ma simteam obligata, fie pentru ca simteam ca lucrurile ar trebui sa mearga, desi era evident ca lucrurile nu stau asa.

