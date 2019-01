Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

foto interior si prima pagina: Irina Alexandrovna, Shutterstock

Berbec - Ai nevoie de iubire

Ai nevoie sa fii inteleasa, respectata si apreciata. Ai nevoie ca persoanele din jurul tau sa iti ofere spatiul de care ai nevoie pentru a iti putea pune planurile in aplicare si a iti urma visurile.

Taur - Ai nevoie de timp

Ai atat de multe pe cap si oricat de mult incerci sa iti planifici ziua, tot raman taskuri nerezolvate pe care trebuie sa le ingramadesti in ziua care urmeaza. O persoana foarte draga iti poate da un sfat bun pe care ar fi bine sa il pui in aplicare.

Gemeni - Ai nevoie de rabdare

Lucrurile nu ies asa cum iti doresti din prima, insa asta nu inseamna ca trebuie sa renunti sau sa faci rapid cateva schimbari uriase. Invata sa ai rabdare si sa permiti si timpului sa isi joace cartea.

Rac - Ai nevoie de atentie

Aceasta perioada este una mai dificila pentru tine in ceea ce priveste viata personala. Esti mai sensibila si mai atenta la fiecare detaliu, motiv pentru care incerci sa te inconjori de oameni in care poti avea incredere si care sa te sustina neconditionat.

Leu - Ai nevoie de incurajare

Ai intrat intr-o oarecare rutina si simti ca viata trece pe langa tine. Trebuie sa inveti sa te bucuri de lucrurile marunte si sa apreciezi mai mult tot ce este frumos in prezentul tau. De asemenea, ai avea nevoie de putina incurajare si de la oamenii dragi.

Lucrurile nu ies asa cum iti doresti pe plan profesional, insa asta nu inseamna ca trebuie sa renunti. Incearca sa ai rabdare, sa cauti solutii, sa gnadesti strategii care sa te ajute sa depasesti ostacolele care stau in calea ta.

Balanta - Ai nevoie de respect

Iti doresti foarte mult ca oamenii foarte dragi sa fie mai atenti cu tine, sa iti arate cat de mult insemni pentru ei si, cel mai important, sa creada in tine. Este posibil ca in aceasta perioada sa simti nevoia sa porti o discutie sincera si serioasa cu partenerul de cuplu.

Scorpion - Ai nevoie de timp

Tu, draga Scorpion, ai nevoie de timp si rabdare. Ranile pe care le ai nu se vindeca peste noapte. Incearca sa fii mai prezenta in momentul care se intampla ACUM si sa nu te mai concentrezi pe deciziile si greselile din trecut pentru ca nu mai poti schimba nimic.

Sagetator - Ai nevoie de iubire

Simti nevoia ca persoanele dragi din viata ta sa fie langa tine, sa te respecte pentru cine esti si sa nu incerce sa te schimbe. In cazul in care esti singura, in aceasta perioada astrele iti scot in cale sufletul pereche.

Capricorn - Ai nevoie de raspunsuri

Sunt multe intrebari care iti macina sufletul si la care vrei sa gasesti raspunsuri. Nu dispera si incearca sa ai rabdare. Poate ca nu esti pregatita sa auzi ce urmeaza sa auzi. Intre timp, concentreaza-te pe lucrurile marunte care iti pot pune zambetul pe buze.

Varsator - Ai nevoie de un sfat

Treci printr-o perioada in care nu mai stii care este drumul pe care vrei sa mergi in viata. Te simti pierduta, asa ca ai nevoie sa iti deschizi sufletul in fata unei persoane de incredere si sa spui tot ce te apasa.

Pesti - Ai nevoie incurajare

Aceasta perioada este una plina de schimbari interesante pentru tine; iti este teama deoarece sunt lucruri noi de care trebuie sa te ocupi si ai nevoie de incurajare din partea persoanelor dragi.