Aceste 3 zodii vor fi cele mai norocoase dupa echinoctiul de toamna 2019

Luni, 23 septembrie, la ora 7:50 a avut loc echinoctiul de toamna; incepand din momentul mentionat, ziua va scadea treptat pana in data de 22 decembrie, zi in care va fi solstitiul de iarna. In emisfera sudica, incepe primavara.

Ziua de 23 septembrie 2019 marcheaza nu doar echinoctiul de toamna, cand ziua este egala cu noaptea, ci si inceputul sezonului Balantei, care va aduce stari dificile pentru majoritatea zodiilor; aceasta perioada va fi benefica trei semne zodiacale - acestea sunt: Balanta, Scorpionul si Sagetatorul. Citeste si: Horoscopul defectelor. Partea ascunsa a zodiacului Balanta - Vei simti schimbarile cu toata fiinta ta Avand in vedere ca sezonul Balantei incepe in aceeasi zi cu echinoctiul de toamna, nu este de mirare ca vei simti efectele. Vestea buna este ca majoritatea intamplarilor din viata ta vor fi pozitive si vor aduce schimbarea pe care ti-o doresti de atat de mult. O mare parte din starile de anxietate si depresie vor disparea, gandurile tale se vor limpezi si vei reusi sa actionezi asa cum trebuie in fata situatiilor neasteptate. Bucura-te de aceasta perioada, este una destul de interesanta pentru tine. Scorpion - Este timpul sa iti iei soarta in maini Echinoctiul din toamna anului 2019 te va incuraja sa iei in considerare faptul ca ai fost prea mult timp intr-o rutina si ca trebuie sa faci neaparat o schimbare. Gandeste-te la toate lucrurile care te tin in spate, care nu iti permit sa evoluezi; este momentul sa renunti la ele, sa te distantezi de tot ce te tine in trecut si sa te concentrezi pe viata ta prezenta, pe visurile tale, pe planurile tale. Acesta este un moment foarte bun pentru a indrazni sa iesi din zona de confort si sa iti iei soarta in maini. Nu uita ca tu singura poti scrie viitorul tau. Sagetator - Te asteapta o perioada magica Echinoctiul de toamna 2019 este un moment foarte special pentru tine. Jupiter si Neptun se unesc pentru a iti oferi o schimbare magica, mistica, cosmica. De asemenea, este timpul pentru putina actiune in ceea ce priveste viata sociala. Iti este foarte usor sa te conectezi cu prietenii si cu alte persoane care te pot ajuta sa iti manifestezi visurile. Daca vrei sa faci schimbari in ceea ce priveste planul sentimental, acesta este cel mai bun moment. Astrele sunt de partea ta si te ajuta sa iei decizii bazate pe intuitie si pe ce iti spune sufletul. foto main: LeonoraKohanec, Shutterstock Citeste si: Top 5 zodii libertine Vizionare placuta