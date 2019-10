Mercur Retrograd incepe in noaptea de Halloween. Urmeaza o perioada plina de furtuni karmice

Ne pregatim pentru un moment astrologic cu o incarcatura energetica complexa si dificila.

Mercur va fi oficial retrograd pe 31 octombrie si va iesi din el pe 20 noiembrie. Atunci cand Mercur, planeta comunicarii, este retrograd trebuie sa ne asteptam la o perioada mai dificila, in care vor aparea sentimente profunde si ascunse.

Pe plan sentimental astrele ne recomanda sa ne inzestram cu multa rabdare. Este foarte important sa fim pregatiti sa discutam toate problemele pe care le avem, insa sa nu uitam sa avem rabdare si sa nu ne grabim in a ne face scenarii gresite. Emotiile, paranoia, gelozia si furia pot iesi destul de repede la iveala; tot ce ne trebuie este un mic gand intr-o comunicare gresita, asa ca este musai sa avem grija astfel incat sa nu distrugem relatii frumoase.

Intimitatea emotionala poate fi aprofundata prin spunerea adevarului si cu atat mai mult prin auzirea adevarului, insa trebuie sa fim atenti la ce ne dorim - in momentul in care cerem sa ni se spuna adevarul trebuie sa fim pregatiti pentru tot ce urmeaza si sa ne asumam situatia, sa imbratisam realitatea si sa incercam sa mergem mai departe si sa facem compromisuri daca este cazul.

Energia Scorpionului ne va testa pe acest drum pe care mergem, in special atunci cand vom avea de-a face cu emotii puternice si cu o comunicare profunda. S-ar putea sa ne simtim tentati sa ne purtam dusi de val atunci cand vine vorba de discutii mult prea dure sau sa fim ademeniti in capcana geloziei si a obsesiei. Trebuie sa invatam sa ne controlam reactiile negative si sa fim foarte atenti la ceea ce simtim in sufletul nostru. Daca avem nevoie sa fim singuri pentru a ne limpezi mintea, acesta este un moment bun pentru a face un pas in spate si a ne separa pentru putin timp de cei din jurul nostru.

In urmatoarea perioada ar trebui sa ne asteptam sa fim mult mai sensibili decat de obicei. Este un moment foarte bun pentru a ne cufunda profund in emotiile noastre si a discuta despre sentimentele pe care le avem la un nivel destul de intens. Astrele ne recomanda sa profitam de urmatoarele saptamani si sa incercam sa petrecem mai mult timp singuri; sa ne ascultam gandurile, sa ne facem ordine in idei, sa fim sinceri cu noi insine si sa intelegem de ce avem nevoie pentru a fi cu adevarat fericiti.

foto main: Aphelleon, Shutterstock