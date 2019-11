De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 11-17 noiembrie?

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie sa iti pui in ordine prioritatile

Pentru ca lucrurile sa iasa asa cum iti doresti, trebuie ca mai intai sa ai un plan pe care sa il respecti. Profita de aceasta saptamana si incearca sa iti pui in ordine prioritatile si ideile astfel incat sa reusesti sa iti dai seama care sunt pasii pe care trebuie sa ii faci in continuare.

Taur - Ai nevoie sa stii care este drumul pe care vrei sa mergi in viata

Profita de aceasta saptamana pentru a te concentra mai mult pe viata profesionala. Indrazneste sa crezi in tine, sa lupti pentru ceea ce iti doresti si sa iti faci planurile potrivite pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Va fi un drum mai lung si mai anevoios, insa presarat cu momente frumoase si beneficii pe masura muncii depuse.

Gemeni - Ai nevoie de curaj pentru a face ce iti doresti

Trebuie sa indraznesti sa iesi din zona de confort daca vrei sa vezi rezultate in directia in care vrei sa mergi. Ai incredere in tine si fa primul pas; vei vedea ca apoi lucrurile vor veni de la sine. Oamenii din jurul tau iti sunt alaturi si te sprijina neconditionat.

Rac - Ai nevoie de odihna

Dupa cateva luni destul de tensionate si dificile pe plan profesional, in aceasta perioada nu iti ramane decat sa faci un pas in spate, sa te bucuri de rezultatele obtinute si, cel mai important, sa inveti sa te odihnesti. Viata ta va lua o intorsatura cu totul speciala in urmatoarele saptamani.