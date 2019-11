De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 18-24 noiembrie?

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie sa iti pui in ordine prioritatile

Nu te grabi cu planurile si deciziile in aceasta perioada. Invata sa ai putina rabdare, sa analizezi situatia in care te afli si, cel mai important, sa iti faci ordine in prioritati. Daca ai nevoie de ajutor, o persoana draga iti poate da cateva sfaturi care sa te faca sa vezi lucrurile cu alti ochi.

Taur - Ai nevoie sa iubesti

In aceasta saptamana esti usor sensibila si ai nevoie sa primesti si sa oferi iubire. Nu uita sa iti indrepti atentia si asupra sufletului tau si sa iti dedici o parte din timpul liber activitatilor care sa te faca fericita. O mica excursie iti poate pune zambetul pe buze.

Gemeni - Ai nevoie sa nu renunti la lupta

Este o perioada mai dificila pe plan profesional, insa asta nu inseamna ca trebuie sa renunti. Nici vorba! Ai nevoie sa crezi in tine, sa inveti din greselile facute, sa iesi din zona de confort si sa privesti problemele din toate unghiurile. Un sfat important: nu te grabi in decizii.

Rac - Ai nevoie sa intelegi care este drumul pe care vrei sa mergi mai departe

Aceasta saptamana este dedicata planurilor de viitor. Incepi sa te linistesti dupa o perioada dificila si sa inveti sa iti pui in ordine gandurile si sentimentele in timp ce te gandesti deja la ce urmeaza sa se intample. In sfarsit te simti fericita.