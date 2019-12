3 Semne zodiacale norocoase pe final de 2019. Surprizele se tin lant pentru ele

Esti curioasa daca te numeri printre ele?

A inceput numaratoarea inversa. Ne apropiem cu pasi repezi de incheierea anului 2019 si asteptam cu nerabdare sa vedem ce surprize ne pregateste 2020. Sunt, insa, cateva zodii deja norocoase care vor avea parte de numeroase lucruri frumoase pe final de an. Iata care sunt acestea:

Berbec - Lucruri magice ti se intampla

Aceasta perioada este una cu adevarat speciala pentru tine in ceea ce priveste viata sentimentala. Simti ca este momentul sa inchizi o data pentru totdeauna usa trecutului si sa arunci cheia lacatului cat mai departe cu putinta astfel incat sa nu o mai gasesti niciodata. Ti se intampla numeroase lucruri frumoase in noua relatie si incepi sa iti dai seama cat esti de norocoasa. Iar acesta este doar inceputul.

Rac - Vestile sunt mai frumoase ca niciodata

Dupa o perioada aglomerata, agitata, dificila si stresanta, iata ca astrele iti pregatesc un final de an pe cinste. In sfarsit reusesti sa iti faci odine in ganduri astfel incat sa iei cateva decizii importante si benefice nu doar pentru tine, ci si pentru oamenii din jurul tau. Pe plan profesional ai parte de cateva surprize interesante, care iti vor aduce schimbari frumoase intr-un timp destul de scurt. Esti entuziasmata si pornesti mai fericita ca niciodata pe noul drum.

Pesti - Esti extrem de fericita

Lucrurile se schimba pentru tine in ceea ce priveste viata sentimentala, iar tu esti mai fericita ca niciodata. Relatia pe care o ai cu partenerul de cuplu devine tot mai serioasa; comunicati sincer si deschis si reusiti sa va rezolvati problemele cu usurinta. Este posibil ca intr-un timp foarte scurt sa iti doresti sa treceti la urmatorul nivel. In cazul in care esti singura, astrele sunt pregatite sa iti faca una dintre cele mai mari surprize din aceasta perioada si sa iti scoata in cale o persoana cu adevarat speciala.

foto main: Subbotina Anna, Shutterstock