Grammy 2020 - Billie Eilish a câștigat principalele patru categorii ale premiilor Grammy

Cântăreaţa Billie Eilish, în vârstă de 18 ani, şi fratele ei, producător, au câştigat şase trofee, după ce au primit şapte selecţii.

Albumul ei de debut, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, a fost desemnat albumul anului, iar artista a câştigat şi titlul de cel mai bun nou artist.

Cântecul anului a fost desemnat „Bad Guy”, compus de Billie Eilish O’Connell şi Finneas O’Connell şi interpretat de Billie Eilish, care a fost ales şi înregistrarea anului.

foto main: robin.ph Shutterstock