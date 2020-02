Afla ce ti-au pregatit astrele pentru aceasta saptamana si de ce are nevoie sufletul tau in functie de zodia in care te-ai nascut.

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează. Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână. Cuvintele cheie pentru saptamana17-23 februarie: dragoste, sinceritate, maturitate, respect. Cele mai bune zile: luni, sambata. Iata de ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 17-23 februarie: Berbec - Ai nevoie sa fii indrumata Treci printr-o perioada in care lucrurile se intampla cu viteza luminii in jurul tau si nu mai stii ce ai de facut si nici daca acesta este drumul pe care vrei sa mergi in viata. Ai nevoie sa vorbesti cu cineva, sa spui ce ai pe suflet si, cel mai important, sa primesti putina indrumare. Taur - Ai nevoie sa iei o pauza Ultima perioada a fost una destul de stresanta pentru tine, cu cateva probleme dificile. Din fericire, totul s-a terminat cu bine, acum nu iti ramane decat sa iei o scurta pauza, sa te linistesti si sa te concentrezi asupra lucrurilor care te ajuta sa te relaxezi. Gemeni - Ai nevoie sa iti controlezi emotiile In aceasta saptamana esti usor agitata si nu stii ce trebuie sa faci cu sentimentele si emotiile tale. Incearca sa nu te mai lasi condusa de ce spun oamenii din jurul tau si, cel mai important, sa nu iei decizii importante in urmatoarea perioada. Invata sa iti asculti mai mult intuitia. Rac - Ai nevoie sa iesi din zona de confort Pentru a ajunge acolo unde iti doresti, este foarte important sa inveti sa faci compromisuri, sa iesi din zona de confort, sa fii dispusa sa inveti lucruri noi. Profita de aceasta saptamana pentru a iti indrepta atentia asupra oportunitatilor care apar in fata ta.