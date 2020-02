Afla ce ti-au pregatit astrele pentru ultima saptamana a lunii februarie si de ce are nevoie sufletul tau in functie de zodia in care te-ai nascut.

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează. Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână. Cuvintele cheie pentru saptamana 24 februarie - 1 martie: liniste, sinceritate, dragoste adevarata, compromisuri. Cele mai bune zile: miercuri, vineri. Iata de ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 24 februarie - 1 martie Berbec - Ai nevoie sa iti stabilesti prioritatile Nu mai alerga in stanga si in dreapta cautand sa afli ce spun alti oameni; incearca sa privesti mai degraba in sufletul tau, sa descoperi de ce ai tu nevoie pentru a fi cu adevarat fericita. In aceasta saptamana poti face acele schimbari care vor face o diferenta in viata ta. Taur - Ai nevoie de energii pozitive Aceasta saptamana este una destul de aglomerata pentru tine deoarece ai planuri mari pentru urmatoarea perioada, planuri pe care trebuie sa le pui cat mai repede in aplicare. Ai incredere in tine si alege sa fii optimista. Se anunta lucruri minunate la orizont. Gemeni - Ai nevoie sa lupti pentru ceea ce iti doresti Universul este de partea ta si iti ofera tot spatiul de care ai nevoie pentru a face acele schimbari la care pana acum doar visai. Lupta pentru ceea ce iti doresti si nu face niciun compromis cand vine vorba despre adevarata ta fericire. Pune-te pe primul loc. Rac - Ai nevoie de curaj In aceasta saptamana intreaga atentie iti este indreptata asupra vietii profesionale, unde apar cateva schimbari destul de interesante. Esti acolo unde trebuie sa fii si esti fericita. Mergi mai departe cu zambetul pe buze si cu mult curaj. Rezultatele muncii tale vor fi vizibile in scurt timp.