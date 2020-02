5 Sfaturi pentru a fi intotdeauna fericita in preajma oamenilor nefericiti

Nu permite niciodata oamenilor nefericiti sa te puna la pamant... Sufletul tau merita sa fie fericit.

Daca ai fost in preajma unei persoane nefericite, probabil stii ca negativitatea unor astfel de oameni te poate trage in jos foarte repede.

Cum poti combate aceste stari negative? Exista cateva trucuri pe care le poti pune in aplicare pentru a ramane pe linia de plutire, a iti mentine starea pozitiva in orice situatie. Iata care sunt acestea:

1. Indreapta-ti atentia asupra recunostintei

Incearca sa iti exprimi aprecierile fata de persoanele nefericite; acest obicei al tau ii poate ajuta sa se indeparteze de starile lor mai negative. Iata cateva lucruri pentru care le poti multumi: ca te-au ajutat cu ceva, ca au fost sinceri si au spus ce aveau pe suflet, ca te-au ajutat sa vezi noi perspective intr-o situatie, ca si-au facut timp sa te asculte.

2. Nu te concentra pe nefericirea lor

Nefericirea poate fi contagioasa. Nu le oferi puterea de a iti schimba modul de gandire; nu merita timpul, efortul sau energia ta. Ramai concentrata pe sentimentele si starile tale. Ramai optimista indiferent de situatie.

Este usor sa judeci oamenii nefericiti, mai ales daca tu insati ai avut un drum lung si dificil de strabatut pentru a lupta cu negativitate si pesimismul. Dar nu stii care este povestea lor. Poate ca trec printr-o perioada dificila si au nevoie de mai mult timp pentru a accepta emotiile pe care le simt.

4. Invata ceva din experientele lor

Este greu sa fii in preajma oamenilor nefericiti; durerea lor te poate rani si pe tine. Dar, in loc sa te gandesti la cat de dificila este situatia, spune-ti ca aceasta este o lectie pentru tine - o situatie din care vei invata ceva si vei creste.

5. Alege sa fii fericita

Schimba modul in care vezi situatia. Oamenii nefericiti au si calitati frumoase; in loc sa te concentrezi asupra lucrurilor negative, cauta acele lucruri bune la ei. Schimband o singura idee despre cineva te poate ajuta sa iti modifici intregul punct de vedere. In loc sa te concentrezi asupra lucrurilor pe care le urasti, concentreaza-te pe lucruri pe care le poti invata sa iti placa.

