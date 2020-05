Lady Gaga si Ariana Grande lanseaza Rain On Me

Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album.

comunicat de presa: Piesa "Rain On Me" este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga - "Chromatica", material care va aparea pe 29 mai 2020.



"Rain On Me" este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru care au filmat si un videoclip, care va fi publicat pe YouTube, vineri, 22 mai, ora 20:00 (Ora Romaniei). Piesa este compusa de catre Lady Gaga, Ariana Grande, alaturi de BloodPop, Alexander Ridha, Martin Joseph Leonard Bresso, Matthew Burns, Nija Charles si Rami Yacoub.

Primul single de pe albumul "Chromatica" a fost "Stupid Love", track lansat in luna februarie a acestui an. Cel de-al saselea material discografic semnat Lady Gaga va fi disponibil in mai multe formate fizice (CD, viniluri in diverse culori sau casete). Noul album este lansat in acelasi timp cu o serie de produse personalizate, disponibile pe https://www.ladygaga.com/