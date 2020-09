Mindfulness pentru somn mai bun și stare de bine

Îmbină principiile mindfulness-ului cu pătura ponderată @hugmeblanket.ro, pentru un somn mai bun și o viață mai liniștită. Află despre promoția Hug Me Blanket din articol:

Probabil că ți s-a întâmplat să auzi folosindu-se în jurul tău termenul de „mindfulness”. Dar ce înseamnă el de fapt și la ce te ajută?

Astăzi, pe 12 septembrie, Ziua Mindfulness, este timpul să-i descoperi toate secretele.

Ce este mindfulness

Mindfulness este un principiu ce are ca scop relaxarea totală, care te ajută să te deconectezi de la stresul zilnic și să te concentrezi mai mult asupra prezentului. Când devii conștient de gândurile tale și de felul în care acestea te afectează, vei reuși să le privești din exterior și să le abordezi cu mai mult calm.

Printre beneficiile pe care le oferă practicarea mindfulness-ului se numără: îmbunătățirea somnului, diminuarea anxietății, o capacitate mai mare de concentrare, dispoziție mai bună, memorie mai bună și un organism detensionat.

Cum funcționează mindfulness-ul

Tradus, „mindfulness” înseamnă atent, conștient. Și chiar aceasta este esența mindfulness-ului – capacitatea de a fi conștient și atent la tot ce se întâmplă în jurul tău.

Uneori, se întâmplă să ai perioade în care te așezi în pat ca să te odihnești, însă grijile pentru ziua de mâine te fac să te gândești doar la muncă, bani, planuri, lucruri pe care le ai de rezolvat. În felul acesta, ajungi să nu mai apreciezi momentul prezent și lucrurile care se desfășoară în jurul tău.

Acordă-i șansa creierului tău să se relaxeze, să aibă momente în care nu caută soluții pentru nicio problemă.

Un prim pas către o rutină de mindfulness este conștientizarea prezentului și a gândurilor tale. Încearcă să le iei ca atare, un flux de idei care îți trece prin fața ochilor. Nu le suprima, lasă-le să curgă liber, însă detașează-te și privește-le obiectiv, fără să le lași să te afecteze.

Mindfulness pentru un somn mai bun

Tot mai mulți oameni suferă de probleme cu somnul, ceea ce poate duce la numeroase afecțiuni de sănătate și la incapacitatea de a fi productiv pe parcursul zilei. Altfel spus, dacă stresul de la birou ajunge să te acapareze și acasă, următoarea zi îți va fi mai greu să fii activ la muncă, intrând astfel într-un cerc vicios.

Un studiu desfășurat de JAMA Internal Medicine, pe o serie de participanți care aveau probleme cu somnul, a descoperit că mindfulness-ul îi ajută să se concentreze pe „experiențe moment-cu-moment, gânduri și emoții.” [1]

Practică mindfulness înainte de culcare

Dacă pe parcursul zilei ai adeseori nevoie ca mintea ta să fie în alertă, gata să vină cu soluțiile potrivite, seara, la culcare, ea trebuie să fie relaxată total, pentru ca tu să reușești să te odihnești, iar organismul tău să își poată îndeplini ciclul de refacere care are loc pe durata somnului.

Iată câteva metode care te vor ajuta în acest sens:

Meditația prin respirație

Stai întins în pat, într-o poziție comodă și respiră adânc, din abdomen. Concentrează-te pe respirație. Conștientizează mediul din jurul tău. Ce senzație îți provoacă așternuturile pe pielea ta? Îți este frig, cald? Ce zgomote auzi?

Este posibil ca atenția să îți alunece, mai ales la început, către alte gânduri. Nu te îngrijora, îndreapt-o, din nou, către respirat.

Conștientizarea corpului

Tot întins în pat, ascultă-ți corpul. Pe rând, încordează câte o parte și apoi relaxeaz-o. Cum te simți? Ești tensionat, ai senzații de disconfort sau mâncărimi? Fii atent la partea corpului unde simți senzația neplăcută și permite-i să se relaxeze. Respiră adânc.

Folosește o pătură ponderată

Când îți este cu adevărat dificil să te relaxezi, mai există o soluție care îți poate veni în ajutor. Este vorba despre o pătură care are 8-12% din greutatea corpului celui care o folosește, lucru care ajută la creșterea nivelului de serotonină și melatonină din corp, dar și la diminuarea stresului. Păturile ponderate au fost incluse și testate în variate studii dedicate insomniei și altor tulburări de somn, anxietății și depresiei.

Pătura ponderată funcționează ca un masaj cu stimulare prin presiune profundă, de care te poți bucura înainte de culcare. Învelit în îmbrățișarea liniștitoare a acesteia, vei simți imediat efectul calmant și vei uita de griji.

Din 2017, există și în România un astfel de produs: se numește Hug Me Blanket și este o pătură ponderată făcută cu cea mai mare grijă, dedicată persoanele care-și doresc să aibă parte de un somn mai odihnitor. Hug Me Blanket se înscrie în linia întâi de luptă împotriva tulburărilor de somn, fiind produsul de pe lista de recomandări a psihologilor, consultanților certificați în somn și mindfulness.

Păturile Hug Me Blanket sunt disponibile în 3 dimensiuni, junior, medium și maxi size, potrivite pentru adulții și copiii cu vârsta de peste 3 ani. Mai mult decât atât, pentru a fi sigur că alegi dimensiunea și greutatea perfectă pentru tine, menționează kilogramele și înălțimea ta la secțiunea „customizare” de pe site-ul oficial, iar echipa Hug Me Blanket va avea grijă să confecționeze o pătură special făcută pentru tine.

Tot în aceeași secțiune, ai posibilitatea să alegi materialele husei, ale umpluturii din interior și al modelului de husă. De exemplu, dacă vrei să-i faci copilului tău o surpriză cu adevărat plăcută, poți trimite chiar tu materialul cu modelul lui preferat, iar echipa Hug Me Blanket va avea grijă să-l transforme în husa păturii.

Greutatea păturii este dată de mai multe bile cusute în țesătura păturii, iar la Hug Me Blanket se folosesc doar produse de înaltă calitate, hipoalergenice.

Dormi mai bine cu oferta Hug Me Blanket

Până pe 30 septembrie, profită de promoția Hug Me Blanket, care îți oferă 20% reducere la orice comandă. Tot ce trebuie să faci este să adaugi codul „SomnUsor20” în căsuța de „cod cupon” înainte să finalizezi comanda.

Pătura ponderată Hug Me Blanket este ideală atât vara, cât și iarna. Bilele din interior sunt răcoroase, deci pătura poate fi folosită fără husă vara sau cu husa din bumbac. Iar iarna, pentru că ai posibilitatea să cumperi două huse la aceeași pătură, poți alege husa din flanel, care te va cuprinde în îmbrățișarea ei caldă și reconfortantă.

Acum că ai aflat cum te pot ajuta tehnicile de mindfulness pentru un somn mai liniștit și o viață mai bună, nu-ți rămâne decât să le dai o șansă, data viitoare când te așezi în pat. Relaxează-te, trăiește în prezent și apreciază lucrurile pe care le ai.

