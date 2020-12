12.12 va fi o zi magică. Ultima noastră șansă de a renunța la bagajele din trecut înainte de a începe o nouă călătorie

Universul se aliniază cu divinitatea pentru a ne permite să încheiem capitolele dureroase din 2020 și să începem o nouă pagină.

Vindecare divină, curaj și miracole. În sfârșit ajungem la finalul anului 2020. Până și Universul se bucură și sărbătorește cu noi faptul că vom încheia acest capitol și vom întoarce pagina.

12.12 este considerată cea mai norocoasă zi a lunii decembrie - acesta este momentul în care Universul se aliniază cu divinitatea pentru a ne permite să încheiem capitolele dureroase din 2020 și să începem o nouă pagină.

Numărul 12 este văzut ca fiind cel mai puternic număr din casă numerologiei. Motivul este unul destul de simplu: calendarul nostru are 12 luni, ceasul are 2 seturi de 12 ore.



La nivel spiritual, avem 12 semne în zodiacul european. Iisus a avut 12 apostoli, Muntele Olimp are 12 zeități importante conform mitologiei grecești, iar budismul are 12 principii importante.

Pe 12 decembrie, energia care caută să își finalizeze ultima tură va atinge punctul culminant, făcând din această zi cea mai norocoasă zi nu doar a lunii, ci și a anului.

12.12 în Numerologie

Numerologia consideră că numărul 12 este o reprezentare a finalizării ciclurilor, precum și următoarea sclipire a unui nou început care se apropie cât de curând. Această energie poate fi folosită pentru a ne alinia la propriul sine întrucât încheiem acest an incredibil de dificil.

De asemenea, ne putem folosi de această zi pentru a elimina rămășițele spirituale ale trecutului și a face loc noului. 12 decembrie este ziua în care luăm decizii importante, deschidem uși interesante, ne bucurăm de oportunități și întâlnim suflete curate.

Fiind un număr format din 2 cifre, energiile acestora sunt incredibile: numerologia indică faptul că 1 este număr principal pentru noi începuturi, pentru inițiative curajoase, în timp ce 2 reprezintă colaborare, armonie, iubire. Împreună acestea indică parteneriate noi fructuoase și pozitive.

12.12 în Astrologie

12 decembrie va fi în faza celui de-al patrulea trimestru. Va atinge pragul ultimului ciclu lunar care va deschide Eclipsa de Soare și Luna Nouă din Săgetător de pe 14 decembrie. Această perioadă indică ultima noastră oportunitate de a renunța la bagajele din trecut înainte de a începe o nouă călătorie.

Este momentul să facem pace cu tot ce s-a întâmplat, să iertăm oamenii care ne-au greșit, să ne iertăm pe noi înșine astfel încât să putem crește. Urmează un nou capitol, de ce să stăm legați de ce s-a întâmplat în tecut?

Ultimele luni ale lui 2020 au fost pline de incertitudine și conflicte. 12 Decembrie este șansa perfectă de a face pace cu trecutul, de a ne elibera de bagajul spiritual și de energiile negative, de sentimentele dificile și de a ne pregăti pentru nouă călătorie. Universul ne îndeamnă să profităm de energia cosmică pe care ne-o trimite.

foto main: Teo Tarras, Shutterstock