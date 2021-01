Obiectivul in dragoste pe care ar trebui sa ti-l setezi pentru 2021, in functie de zodia ta

Fie ca esti singura sau intr-o relatie, poti face intotdeauna mai mult pentru a aduce armonie in viata ta amoroasa.

Si sectorul amoros are nevoie de rezolutii. Atunci cand iti manifesti dorintele, inviti in Universul tau energia pozitiva care sa te ajute sa obtii ceea ce iti doresti. Anul 2020 a fost greu atat pentru oamenii singuri, cat si pentru cupluri.

Unii dintre noi am descoperit ca relatia noastra de iubire este mai fragila decat credeam, altii ca singuratatea poate deveni insuportabila.

Si totusi, aceste suferinte ne-au invatat lectii pretioase, pe care le putem folosi in 2021 pentru a construi o relatie armonioasa cu partenerul nostru. Afla care ar trebuie sa fie obiectivul tau in dragoste anul acesta, in functie de zodia in care te-ai nascut pe AndreeaRaicu.ro

foto main puhhha, Shutterstock