Luna Noua in Berbec de pe 12 aprilie vine pentru a ne pregati sufletele pentru inceputuri magice

Luna Noua in zodia Berbec va avea loc pe data de 12 aprilie, la ora 5:29, ora Romaniei si va aduce cu ea o energie puternica, magica, divina.

Aceasta energie ne va surprinde pe toti si se va transforma in valuri puternice de fericire, bucurii, emotii frumoase in viata noastra, incurajandu-ne, in acelasi timp, sa plantam semintele visurilor, sa facem schimbari si sa incepem un nou capitol. Cel mai inalt punct al acestui fenomen astrologic va fi in momentul in care luna va deveni complet invizibila - astfel, cerul noptii va fi de un negru incredibil, permitandu-le stelelor sa straluceasca mai puternic ca niciodata.

Sfatul Universului pentru noi toti: este momentul sa profitam de aceasta perioada pentru a ne indreptat atentia asupra dorintelor si ambitiilor noastre. Avem ocazia sa ne punem in aplicare visuri importante care pana acum pareau imposibil de realizat. Fiecare dintre noi ne putem lasa creativitatea libera si putem avea parte un succes uimitor in activitatile pe care le realizam.

Abilitatile sporite vor atrage succesul

In timpul Lunii Noi, talentele noastre vor prelua controlul; suntem foarte inspirati pentru a cauta modalitati de a ne exprima cu exactitate creativitatea. Capacitatea de a ne indeplini cele mai profunde dorinte se va tripla in aceasta perioada. Cuvintele, emotiile si alegerile vor gasi noi semnificatii si vor avea o influenta crescuta datorita magiei din Univers.

Cu toate acestea, trebuie sa fim foarte atenti la modul in care purtam conversatii in aceasta perioada. Astrele ne sfatuiesc sa ne alegem cu grija gandurile si cuvintele pe care le rostim.

Putem atrage energia Universului de partea noastra prin crearea alinierilor potrivite

Pentru a realiza acest lucru trebuie sa eliminam toate gandurile negative si sa ne concentram doar asupra adevaratelor noastre dorinte, visuri, ganduri, idei. De asemenea, este important sa ne folosim cuvintele cu atentie si sa le prezentam intr-o maniera autentica in fata celor cu care comunicam.