De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 29 noiembrie - 5 decembrie

Horoscop săptămânal 29 noiembrie - 5 decembrie. De ce ai nevoie în această săptămână în funcție de zodia în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Horoscop Berbec

Ai nevoie sa iti asculti inima

Nu te mai lasa condusa de ce spun, fac sau aleg oamenii din jurul tau. Tu trebuie sa iti traiesti propria viata si sa nu te mai iei dupa nimeni. A venit momentul sa iti asculti inima si sa te lasi condusa de intuitie. Sufletul tau stie cel mai bine de ce are nevoie pentru a fi fericit.

Horoscop Taur

Ai nevoie sa inveti sa te pui pe primul loc

Horoscop Gemeni

A venit momentul sa ai mai multa grija de tine; de prea multe ori ajungi sa te lasi pe ultimul loc pentru a ii face pe altii fericiti, pentru a ii multumi, pentru a ii ajuta. In aceasta saptamana ai nevoie sa fii egoista si sa inveti sa te pui pe primul loc.

Ai nevoie de liniste

Treci printr-o perioada destul de incarcata in ceea ce priveste viata profesionala. Din acest motiv, in urmatoarele zile trebuie sa gasesti liniste astfel incat sa iti analizezi optiunile si sa iei cele mai bune decizii. Ai incredere in tine.

Horoscop Rac

Ai nevoie de rabdare

Trebuie sa cultivi in sufletul tau rabdarea. Lucrurile nu se intampla peste noapte si in aceasta saptamana ai ocazia sa inveti aceasta lectie importanta. Toate la timpul lor, nu atunci cand iti doresti tu. Intre timp, bucura-te de calatorie si nu de destinatie.

Vizionare placuta