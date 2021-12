5 Lucruri la care Universul vrea sa renunti in 2022

Renunta la aceste lucruri si schimba-ti viata in 2022.

1. Renunta sa te mai judeci si sa ii mai judeci pe cei din jurul tau

Calea directa catre nefericire? Sa fii extrem de dura cu tine si sa te judeci non stop. Aceasta practica te impiedica sa iti atingi intregul potential si are o putere distrcutiva enorma. Nu te mai concentra asupra punctelor tale slabe si incearca sa iti dezvolti punctele forte.

In ceea ce priveste obiceiul de a judeca alti oameni, pare sa nu existe nicio legatura intre a ii judeca pe altii si propria fericire. Insa aceasta exista si este foarte puternica: judecata este o reflectare a lumii tale interioare. Criticand alti oameni creezi negativitate inutila in viata ta.

2. Renunta la vina, la regrete si la trecut

Cu totii facem greseli - asa este viata. Insa nu permite acestor greseli sa ramane blocate in mintea ta si sa iti influenteze viitorul. Singurul lucru pe care il poti face este sa inveti din aceste greseli si sa devii o persoana mai buna. Daca simti ca ai ranit pe cineva, cere-ti scuze si mergi mai departe. Nu permite vinovatiei si regretului din trecut sa iti distruga fericirea din prezent.

3. Renunta la toate comparatiile pe care le faci

Iarba nu este intotdeauna mai verde langa casa vecinului. Tu nu ii stii povestea, nu ii cunosti greutatile, nu ii intelegi problemele. De aceea incearca sa nu te mai compari cu nimeni pentru ca nu stii niciodata prin ce trece o alta persoana. In schimb, invata sa fii recunoscatoare pentru lucrurile pe care le ai sa iti dai seama ca exista foarte multe motive pentru care ai putea sa nu vezi cat de frumoasa este viata ta. Sunt lucruri pe care le ai si pe care altii nu le au. In plus, esti diferita de ceilalti oameni, nimeni nu este ca tine. Nu ar trebui sa aiba un impact asupra ta lucrurile pe care le au sau nu le au alti oameni.

4. Renunta la toate visurile care nu te mai reprezinta si pe care sufletul tau nu si le mai doreste cu adevarat

Ideile se schimba, la fel si idealurile, obiectivele si scopurile. Nu trebuie sa tii dupa tine lucrurile pe care le-ai crezut acum zece ani, cand nu mai ai de ce sa crezi in ele. Nu trebuie sa ai aceleasi obiective pe care le aveai la 20 de ani. Esti libera sa schimbi cursul vietii tale, in mainile tale stau fraiele destinului.

Cand te eliberezi de obligatiile fata de sinele tau din trecut, s-ar putea sa descoperi de fapt noi modalitati de a recompensa pesoana care ai fost. Chiar daca te schimbi, ceea ce esti acum este o consecinta directa a ceea ce ai fost. Acest proces de transformare este frumos si onoreaza "atunci" la fel de mult ca si "acum".

5. Renunta a a avea nevoie ca altii sa te placa, sa te accepte si sa te inteleaga

Asta nu inseaman ca nu trebuie sa te astepti la respect si apreciere din partea celor apropiati. Prietenii si oamenii din jurul tau nu trebuie sa te inteleaga in totalitate pentru a te respecta si a te accepta. Nici macar nu trebuie sa fie de acord cu tine in toate aspectele vietii tale pentru a te iubi. Ceea ce conteaza este ca sunt langa tine si te sutin. Si te iubesc neconditionat.

foto main luboffke, Shutterstock

Vizionare placuta