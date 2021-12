3 Semne zodiacale mega norocoase pe finalul anului 2021. Surprizele se tin lant pentru ele

Esti curioasa daca te numeri printre ele? Tot Universul conspira pentru ca ele sa fie fericite cu adevarat.

Tic-Tac, Tic-Tac. A inceput numaratoarea inversa. Ne apropiem cu pasi repezi de incheierea anului 2021 si asteptam cu nerabdare sa vedem ce surprize ne pregateste 2022. Pentru cateva zodii finalul acestui an pare sa fie unul spectaculos.

Iata care sunt zodiile norocoase care vor avea parte de numeroase lucruri frumoase in ultimele zile ale anului 2021.

Horoscop Leu

Gasesti linistea pe care ai cautat-o atat de mult timp

In sfarsit ceva cu adevarat incredibil se intampla pentru tine in aceste ultime zile ale anului 2021. Universul este de partea ta si iti ia de pe umeri toate greutatile, tot stresul, toata anxietatea, toate gandurile negre. Simti ca ai depasit furtuna care se napustise asupra ta si, in sfarsit, pe strada ta a reusit sa rasara soarele.

Pe final de 2021 reusesti sa gasesti linistea pe care o cauti de atat de mult timp. Totul incepe sa aiba sens. Iti dai seama ca ce ai trait pana acum te-a ajutat enorm si te-a indrumat in punctul in care esti in acest moment. Si esti mai fericita si mai linistita ca niciodata. Piesele de puzzle s-au aranjat minunat. Sufletul iti este fericit. Inima iti este recunoscatoare. Iar tu... tu esti mai bine ca niciodata.

Horoscop Sagetator

Faci pace cu trecutul

Esti mai pregatita ca niciodata pentru un nou capitol. Simti ca, in sfarsit, esti linistita si nu mai ai niciun pic de dorinta pentru a te intoarce in trecut. Din contra, alegi sa inchizi definitiv usa, sa arunci cat mai departe cheia lacatului astfel incat sa nu o mai gasesti niciodata, si sa mergi mai departe cu viata ta.

Horoscop Pesti

Te pregatesti pentru un nou inceput

Noua relatie in care investesti acum este una cu potential incredibil. Simti ca esti sustinuta, iubita, apreciata, rasfatata. Stii cu tot sufletul tau ca esti alaturi de un om minunat care te iubeste si alaturi de care poti construi un viitor frumos. Darama zidurile pe care le-ai construit in jurul inimii tale pentru a te proteja, nu-ti fie teama sa fii vulnerabila in fata lui. Iubeste cu adevarat.

Finalul de an 2021 este unul cu adevarat special pentru tine si asta deoarece profiti de aceste ultime zile pentru a trage linie si a analiza tot ce ti s-a intamplat. Inveti lectiile importante si alegi sa te concentrezi pe ce conteaza cu adevarat. Iti dai seama ce ai de facut pe viitor, incepi sa faci planuri astfel incat sa intri in 2022 cu dreptul.

Esti mai fericita ca niciodata ca simti cu tot sufletul tau ca visurile tale pot deveni realitate. Universul iti spune ca esti mai aproape decat crezi de a trai viata pe care ti-ai imaginat-o pentru tine atat de mult timp. Crede in tine si nu te da batuta. Mergi mai departe si lupta din toata inima pentru ca in curand vei vedea cat de frumos va fi.

foto main Ironika, Shutterstock

