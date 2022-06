De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 4-10 iulie

Horoscop săptămânal 4-10 iulie. De ce ai nevoie în această săptămână în funcție de zodia în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână a lunii iulie.

Horoscop Berbec

Ai nevoie de o pauza de la tot

Simti ca esti mai tot timpul pe fuga si parca nu mai reusesti sa te bucuri de lucrurile marunte si frumoase din viata ta. In aceasta saptamana ai nevoie de o pauza de la tot astfel incat sa acorzi din nou importanta fericirii venite din recunostinta, liniste si iubire adevarata.

Horoscop Taur

Ai nevoie sa iti planifici altfel timpul

Aceasta perioada este una foarte aglomerata pentru tine, cu deadline-uri stricte pe plan profesional; trebuie sa te ocupi de toate taskurile intr-un timp destul de scurt, asa ca inveti sa iti planifici altfel timpul si sa iti prioritizezi mult mai bine proiectele.

Horoscop Gemeni

Ai nevoie sa nu te dai batuta

In aceasta saptamana apar cateva obstacole in calea ta catre succes; nu te lasa pusa la pamant de situatiile neasteptate, crede in tine si mergi mai departe. Cu incredere si rabdare vei gasi solutii pentru a depasi problemele si a ajunge acolo unde iti doresti.

Horoscop Rac

Ai nevoie sa fii sincera cu tine

Exista cateva intrebari la care inca iti este teama sa raspunzi pentru ca nu stii ce vei face cand vei descoperi ca esti pe drumul gresit in viata. Insa, Universul este de partea ta si te ajuta sa ai rabdare cu tine, sa te ierti pentru greselile facute si sa dai pagina astfel incat sa te bucuri de un nou inceput.

Horoscop Leu

Ai nevoie de multa liniste

Toata aceasta perioada a fost una aglomerata si dificila pentru tine din toate punctele de vedere. Prima saptamana a lunii iulie pare sa vina cu linistea de care ai atat de mare nevoie, asa ca profita de ea si bucura-te de zile frumoase si zen.

Horoscop Fecioara

Ai nevoie sa petreci mai mult timp cu tine insati

Este foarte important sa iti faci timp si pentru tine. Asadar, in aceasta saptamana incearca sa fii mai mult timp singura, sa iti asculti gandurile, sa incerci sa te intelegi si sa iti dai seama ce iti lipseste si de ce ai nevoie in viitor.

Horoscop Balanta

Ai nevoie sa iti asculti inima

Nu te mai lasa condusa de ce spun sau fac oamenii din jurul tau. A venit momentul sa iti iei viata in maini si sa faci alegerile pe care tu le consideri potrivite pentru tine. Asculta-ti intuitia si lasa-te ghidata de suflet.

Horoscop Scorpion

Ai nevoie de multa rabdare

Incepi o saptamana destul de agitata si aglomerata din punct de vedere profesional. Trebuie sa inveti arta rabdarii, sa nu grabesti lucrurile si sa faci totul treptat. Nu lua decizii bruste deoarece este posibil ca mai tarziu sa le regreti.

Horoscop Sagetator

Ai nevoie sa lupti pentru ceea ce iti doresti

Sa nu cumva sa te dai batuta! Esti acolo unde trebuie sa fii; chiar daca pare un drum dificil, acesta te va face mai puternic ca niciodata si te va ajuta sa lucrezi la tine si sa devii cea mai buna versiune a ta. Lupta pentru ceea ce iti doresti sa obtii.

Horoscop Capricorn

Ai nevoie sa te iubesti pentru ceea ce esti

In aceasta saptamana a lunii iulie trebuie sa inveti sa te iubesti - cu bune si cu rele, cu calitati si cu defecte. Accepta-te trup si suflet, pune-te pe primul loc si cunoaste-te cu adevarat. Invata din greseli si mergi mai departe.

Horoscop Varsator

Ai nevoie sa iti pui in ordine prioritatile

In viata ta este o agitatie incredibila in aceasta perioada. Universul iti propune sa incerci sa iti pui in ordine prioritatile si sa iti dai seama ce ai de facut pe viitor. Nu te grabi in decizii si schimbari, ai rabdare pentru a intelege de ce ai nevoie cu adevarat de la viitor.

Horoscop Pesti

Ai nevoie sa ai mai multa grija de tine

Lucreaza la relatia pe care o ai cu tine insati deoarece este cea mai frumoasa si cea mai importanta relatie din intreaga ta viata. Nu mai cauta fericirea adevarata in alti oameni pentru ca ea exista deja in sufletul tau, doar asteapta sa fie descoperita.

