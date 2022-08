Duncan Laurence lanseaza single-ul 'Electric Life'

Single-ul „Arcade” al lui Duncan Laurence a captat atenția lumii într-o călătorie remarcabilă, melodia epică având acum peste 10,7 miliarde de streamuri și obținând certificări de aur/platină în 37 de țări, inclusiv platină în SUA.

comunicat de presa: „Arcade” a ocupat locul 1 în topul viral global al Spotify, după ce Duncan a câștigat Eurovision Song Contest în 2019 și, în cele din urmă, a decolat pe Tik Tok, cu peste 56 de miliarde de vizualizări. Single-ul a fost plasat în numeroase topuri internaționale: a atins locul 1 în 5 țări, Top 30 în Billboard's Hot 100 (primul câștigător Eurovision care a ajuns în Hot 100 din ultimii 45 de ani), Top 30 UK Official Singles Chart si #10 Shazam Global Pop Chart.





The New York Times a lăudat interpretarea lui Duncan a baladei ca fiind "puternica”, The Guardian a salutat-o ​​drept

„haunting” și chiar și Kelly Clarkson a făcut un cântec în propria emisiune. Duncan a avut numeroase turnee de-a lungul timpului, in Europa, la principalele festivaluri, a primit mai multe premii internaționale (inclusiv un premiu Edison pentru cea mai bună melodie pop a anului), a cântat live la Ellen și la TODAY Show, a lansat un duet cu „Arcade” cu artista americana FLETCHER și la sfârșitul anului 2021 a încheiat anul cu un spectacol epic, live, pe acoperișul emblematicului Capitol Tower din Los Angeles.



Duncan Laurence revine cu o nouă melodie mult așteptată în 2022.

În colaborare cu compozitorul Jordan Garfield, Duncan a lucrat la materiale noi în Los Angeles, sub atentia renumitului producător Paul Phamous (Frank Ocean, Nick Jonas).

Duncan lansează acum single-ul, „Electric Life”, una dintre cele mai personale melodii ale sale de până acum. Duncan spune: „În „Electric Life” cânt despre un sentiment cald, iubitor și recunoscător față de cei dragi care au murit. Este un cântec pozitiv despre transformarea durerii profunde într-un sentiment de speranță. Aprofundarea în amintirile tale se apropie cel mai mult de o scurtă vizită în rai și de a fi acolo cu toți cei pe care i-ați pierdut.”

