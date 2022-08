De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 22-28 august

Horoscop săptămânal 22-28 august. De ce ai nevoie în aceasta săptămână a lunii august în funcție de zodia în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Ne apropiem cu pasi repezi de incheierea verii. Universul ne sfatuieste sa profitam de aceasta perioada pentru a trage linie si a privi putin in spate. Este momentul sa ne invatam lectiile, sa ne verificam visurile astfel incat sa ne pregatim sufletele pentru un nou capitol. Tot ce traim acum ne transforma, ne vindeca, ne schimba si ne aduce pe drumul nostru, drum dat de catre divinitate. Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în aceasta săptămână din luna august.

Horoscop Berbec

Ai nevoie de speranta

Nu iti pierde speranta, esti aproape de finalul acestui capitol. Ramai optimista, crede in continuare ca totul va fi bine si mergi mai departe. In scurt timp vei intelege de ce a trebuit sa treci prin tot si de ce ai fost nevoita sa induri atata durere.

Horoscop Taur

Ai nevoie sa te bucuri cu tot sufletul de ce ti se intampla

Universul iti spune sa darami toate zidurile construite in jurul inimii tale, sa renunti la reguli si la planuri si doar sa te bucuri de viata. Esti in cel mai bun punct al vietii tale, iar ceea ce traiesti acum este magic. Asadar, permite-i sufletului tau sa fie cu adevarat fericit.

Horoscop Gemeni

Ai nevoie sa spui ce ai pe suflet

Ar fi bine ca in aceasta saptamana sa inveti sa fii vulnerabila in fata oamenilor din jurul tau. Asadar, incearca sa renunti la masti si sa iti arati adevarata fata. Spune ce ai pe suflet, vorbeste deschis despre tot ce ai tinut atat de mult timp in tine. Lucrurile se vor schimba daca poti face asta.

Horoscop Rac

Ai nevoie sa incetinesti

Te-ai concentrat atat de mult pe munca, pe visuri care nici macar nu iti apartin, pe rezultate si pe bunuri financiare incat ai uitat sa te bucuri la lucrurile marunte. Nu mai stii cum sa iti faci sufletul fericit. Asadar, incetineste si da-ti timp sa traiesti cu adevarat.

Horoscop Leu

Ai nevoie sa iti faci timp pentru tine

In aceasta saptamana trebuie sa faci un pas in spate de la toate promisiunile facute oamenilor din jurul tau si sa incerci sa te pui pe primul loc. Dedica-ti timp, bucura-ti inima cu lucruri marunte, fa-ti surprize, distreaza-ti sufletul.

Horoscop Fecioara

Ai nevoie sa iti inveti lectiile

Ai trecut prin atat de multe in ultima perioada, iar acum trebuie sa tragi linie, sa respiri usurata ca totul este de domeniul trecutului si, cel mai important, sa iti inveti lectiile astfel incat sa incepi acest nou capitol al vietii tale mai sigura pe tine ca niciodata.

Horoscop Balanta

Ai nevoie sa iti asculti intuitia

Este momentul sa crezi mai mult in tine. In aceasta saptamana apar cateva oportunitati frumoase pe plan profesional si trebuie sa inveti sa iti asculti intuitia pentru ca doar ea te va ajuta sa iei deciziile si sa faci schimbarile potrivite pentru tine.

Horoscop Scorpion

Ai nevoie sa lasi trecutul sa fie trecut

Trebuie sa faci acel salt mare si sa te detasezi de tot ce s-a intamplat. Inchide usa trecutului pentru a putea trai in prezent si a iti planui viitorul. Nu te mai intoarce acolo unde nu mai este nimic in afara de praf si durere.

Horoscop Sagetator

Ai nevoie sa lupti pentru visurile tale

Iata ca in aceasta saptamana Universul iti ofera posibilitatea sa faci cateva schimbari frumoase in ceea ce priveste viata profesionala. Indrazneste sa crezi in tine si sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Surprinde-i pe toti cu aceste schimbari incredibile.

Horoscop Capricorn

Ai nevoie sa stabilesti limite importante in relatiile cu oamenii din jurul tau

A venit momentul sa spui Stop. In aceasta perioada trebuie sa inveti sa ai mai multa grija de tine, sa te pui pe primul loc si sa nu mai permiti oamenilor din jurul tau sa profite de bunatatea ta. Tu contezi cel mai mult, sa nu uiti niciodata asta.

Horoscop Varsator

Ai nevoie sa iti linistesti sufletul

Ultima perioada a fost una foarte agitata pentru tine, cu multe schimbari neasteptate la care ai fost nevoita sa te adaptezi in timp record. Acum, ca lucrurile s-au asezat la locul lor, este timpul sa iei si tu o pauza de la tot si sa readuci linistea in viata ta.

Horoscop Pesti

Ai nevoie sa scapi de frici

Nu te mai teme de necunoscut. Nu mai permite gandurilor negative sa preia controlul asupra vietii tale si sa nu iti permita sa traiesti cu adevarat. Pierzi atat de multe lucruri frumoase pentru ca nu stii sa iti tii in frau temerile si fricile.

foto main bruniewska, Shutterstock

Vizionare placuta