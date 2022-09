Pozitivism toxic: 7 replici clasice care fac mai mult rau decat bine

Speakerii motivationali si cartile de self help reprezinta o resursa excelenta pentru dezvoltarea ta personala. Cu toate acestea, nu toate sfaturile pozitive sunt si benefice pe termen lung.

In mod sigur, ai primit cel putin de cateva ori replici precum „gandeste pozitiv!”, „fii mai vesela” si „nu iti mai face atatea griji!”. Desi o atitudine entuziasta este sanatoasa in mod normal, exista ceva ce se numeste pozitivism toxic.

Mai exact, este vorba despre acele sfaturi clasice, care te indeamna sa negi orice emotie negativa. Ele iti recomanda sa te concentrezi in permanenta pe lucrurile bune, pentru ca viata e frumoasa si nu merita sa te afunzi in tristete. Aceste lucruri, spun psihologii, pot cauza mai multa suferinta, in special pentru persoanele care chiar trec printr-o perioada foarte neplacuta. In plus, ele pot contribui la dezvoltarea unor mecanisme de aparare nesanatoase.Iata 7 replici aparent inofensive care se incadreaza, de fapt, la pozitivism toxic!

1. „O sa treci tu peste asta!”

La prima vedere, pare o dovada de sustinere si incredere. Totusi, aceasta replica poate crea presiune suplimentara pentru o persoana care a trecut foarte recent printr-o experienta care inca o afecteaza.

foto main pixabay

