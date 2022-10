Shawn Mendes împărtășește noul single 'Heartbeat' din filmul 'Lyle, Lyle, Crocodile'

După cum a promis, Shawn Mendes a distribuit noua sa melodie „Heartbeat”, primul single de pe coloana sonoră pentru viitorul său film de familie - "Lyle, Lyle, Crocodile". Atât filmul, cât și coloana sonoră sosesc pe 7 octombrie.

comunicat de presa: Mendes dă vocea reptilei titulare în film, din distribuţia căruia mai fac parte Javier Bardem, Constance Wu, Brett Gelman și Scoot McNairy, fiind o adaptare după o serie de cărţi pentru copii.

Filmul "Lyle, Lyle, Crocodile" marchează o premieră pentru Shawn; este prima dată când artistul face parte dintr-o distribuție de lungmetraj, dar aspectul muzical l-a încurajat să-și extindă cariera în afara scrierii și înregistrării albumelor. Coloana sonoră a filmului conține o mână de melodii noi, precum „Top of the World”, „Carried Away”, „Take a Look at Us Now” (cu Bardem) și „Rip Up the Recipe” (cu Wu).

