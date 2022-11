Îndemnul după care trebuie să te ghidezi în ultima luna a anului 2022 în funcție de zodia ta

Afla care este sfatul pe care Universul il are pregatit pentru tine si pe pe care ar trebui sa il iei in considerare in ultima luna a anului 2022 in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut.

A inceput numaratoarea inversa. Esti pregatita pentru ultima luna a anului 2022? Descopera care este indemnul dupa care trebuie sa te ghidezi in luna decembrie 2022: Horoscop Berbec Invata sa fii recunoscatoare pentru ceea ce traiesti. Aceasta perioada este una frumoasa pentru tine, linistita si plina de momente speciale. Bucura-te de ceea ce ti se intampla si nu te mai pierde in detalii. Horoscop Taur Iesi din zona de confort. In aceasta perioada trebuie sa lupti mai mult pentru ceea ce iti doresti. Fa-ti un plan bine detaliat si tine-te de el. Crede in tine si bucura-te de ceea ce urmeaza sa se intample. Horoscop Gemeni Renunta la negativism. Nu iti taia singura aripile. In aceasta perioada este importat sa te detasezi de tot ce este toxic si sa ai incredere in puterea ta interioara. Lupta pentru ceea ce iti doresti. Horoscop Rac Crede in puterea dragostei. Iubirea adevarata vindeca pana si cele mai dureroase rani; asadar, permite-i acesteia sa gaseasca drumul catre inima ta si sa iti umple viata cu fericire, cu bucurie si cu pace. Horoscop Leu Sa nu cumva sa renunti la visurile tale. Aceasta perioada este una interesanta pentru tine deoarece te ajuta sa iesi din zona de confort si sa lupti cu toata puterea pentru visurile pe care le ai de atat de mult timp. Universul este de partea ta, sa nu uiti niciodata asta. Horoscop Fecioara Nu te teme de schimbari. Schimbarile sunt cele care te formeaza, te scot din zona de confort, te ajuta sa cresti. Incearca sa le accepti si sa te bucuri de ele pentru ca sunt un adevarat cadou de la viata. Imbratiseaza cu inima deschisa ceea ce urmeaza sa ti se intample. Horoscop Balanta Vorbeste cu inima deschisa. A venit momentul sa darami zidurile construite in jurul tau si sa renunti la masti. Aceasta perioada este una frumoasa in care reusesti sa te concentrezi asupra relatiei pe care o ai cu oamenii la care tii. Horoscop Scorpion Deschide ochii si alege ce simti ca este mai bine pentru tine. In ultima luna a anului 2022 trebuie sa fii sincera cu tine si sa iti dai seama de ce ai nevoie si ce trebuie sa faci pe viitor. Profita de aceasta perioada pentru a analiza in detaliu aspectele importante pe care vrei sa le schimbi. Citeste si: Noutati din IarmaROc: Gradina Zanelor ofera aranjamente din plante... Horoscop Sagetator Traieste pentru tine. Nu te mai concentra pe ce spun sau fac alti oameni. Nici nu ar trebui sa te intereseze sau sa te influenteze aceste aspecte. Indreapta-ti atentia asupra ta si traieste numai si numai pentru tine. Horoscop Capricorn Da-ti seama ce conteaza cu adevarat pentru tine. Ce te face fericita? Cine esti in aceasta lume mare? Cata liniste este in viata ta? Incearca sa fii sincera cu tine si, cel mai important, sa faci schimbarile necesare daca simti ca nu esti acolo unde trebuie sa fii. Horoscop Varsator Bucura-te cu tot sufletul de momentul prezent. Nu te mai intoarce in trecut si nici nu te mai speria prea mult de viitor. Ceea ce s-a intamplat nu mai poate fi schimbat si ceea ce urmeaza sa se intample este incert. Viata ta este aici si acum. Horoscop Pesti Crede in tine si numai in tine. Nu te lasa influentata de nimeni in aceasta viata. Nu lua decizii bazate pe sfaturile altor persoane. Permite-i inimii tale sa te ghideze si sufletului tau sa iti arate ce inseamna sa fii fericit cu adevarat. foto main EL_Art, Shutterstock Vizionare placuta Kudika

28 Noiembrie 2022 Echipa Kudika