ENELI a lansat single-ul 'Far From Anywhere'

ENELI începe anul cu una dintre cele mai emoționante piese din repertoriul său, „Far From Anywhere”, care portretizează relația de dintre două persoane, care, deși încheiată, încă stârnește sentimente și semne de întrebare.

comunicat de presa: „Îmi amintesc ziua când am mers la studio și Vladimir, producătorul piesei, mi-a arătat un demo al cărui refren îl visase. Am ascultat piesa și am știut ca este pentru mine. „Far From Anywhere” este o piesă cu care rezonez foarte mult, o piesă emoționantă și pe care mi-am dorit-o foarte mult să fie lansată. Pentru mine, este cea mai bună melodie la care am lucrat și sunt foarte mândră de ea.” – declară ENELI despre piesă.

La fel ca majoritatea pieselor ei, „Far From Anywhere” este scrisă și compusă de ENELI, alături de Vlad Coman Popescu.

Videoclipul, regizat de băieții de la NGM, o surprinde pe ENELI în mijlocul unei furtuni, dând impresia unei lupte cu propriile ei sentimente și gânduri în legătură cu persoana iubită, în care ea încearcă să rămână stăpână pe situație.

ENELI este una dintre artistele din România care a cucerit topurile internaționale. Printre piesele care au spart granițele tării se numără piesele „Tell Me Who” și „Back To Me” în colaborare cu Vanotek, „Save Me” alături de producătorul turc Mahmut Orhan, dar și hit-ul „Mhm Mhm” împreună cu Manuel Riva, piesă care a urcat până pe locul 3 în topul Breakout Billboard Club din Statele Unite și a fost nominalizată în 2016 la MTV Europe Music Awards, la categoria „Best Romanian Act”. De asemenea, Eneli este cunoscută pentru talentul său în materie de songwriting, artista colaborând cu numeroși artiști.

Artista a studiat Comunicare și Relații Publice la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București și și-a dus pasiunea pentru muzică la alt nivel cu studiile de Songwriting/ Compoziție muzicală în Londra, la The Institute of Contemporary Music Performance, în cadrul unui program de master.

Vizionare placuta