Arnold Schwarzenegger are un nou job: Chief Action Officer la Netflix

FUBAR, primul serial din viața de actor a lui Arnold Schwarzenegger, disponibil din 25 mai, doar pe Netflix.

comunicat de presa: Arnold Schwarzenegger este noul Chief Action Officer la Netflix și anunță personal cele mai explozive filme și seriale de acțiune.

Pe lângă FUBAR, în care joacă rolul principal, Arnold Schwarzenegger se „ocupă” și de: Extraction 2 cu Chris Hemsworth (din 16 iunie), Heart of Stone cu Gal Gadot (din 11 august), The Witcher (Sezonul 3 Volumul 1 din 29 iunie), The Night Agent (disponibil acum pe Netflix), The Mother (disponibil acum pe Netflix), The Brothers Sun (în curând pe Netflix), Lift (în curând pe Netflix).

Află de ce exploziile sunt cool și de ce „Nobody Hits Like Netflix” în clipul de mai jos cu Arnold.

Despre FUBAR:

Un agent CIA în pragul pensionării descoperă un secret de familie și este nevoit să revină în activitate pentru o ultimă misiune. Serialul urmărește dinamica familială universală într-o lume a spionilor, presărată cu acțiune și umor.

FUBAR îi are ca producători executivi pe realizatorul Nick Santora și pe Arnold Schwarzenegger, care interpretează rolul principal. Printre producătorii executivi ai serialului se mai numără Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale și Bill Bost, alături de David Ellison și Dana Goldberg de la Skydance.

Vizionare placuta