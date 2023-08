Alessiah lanseaza single-ul 'Saturday Night'

Pe principiul "let's have some fun", Alessiah si grupul sau de prietene isi propun sa traiasca la maxim orice moment, bucurandu-se de prietenie, iubire si libertate.

comunicat de presa: Cele mai "fun" pe care orice grup de adolescente le pot petrece se regasesc si in videoclipul piesei "Saturday Night", lansat alaturi de Universal Music Romania.

„Saturday Night” este un amestec electrizant de genuri, pop și dance si reprezinta un impuls irezistibil de a ajunge pe ringul de dans și de a dansa fara reguli.

Vorbind despre „Saturday Night”, Alessiah și-a exprimat entuziasmul, spunând: „Acest cântec este despre sărbătorirea vieții, a libertății și a magia care se întâmplă atunci când te lasi condusa de val și dansezi toată noaptea. Sper să devină o coloană sonoră pentru cele mai memorabile și emoționante momente ale oamenilor.”

Melodia este compusa de catre Alessiah, Eneli, Vlad Ciresan si este însoțita de un videoclip, regizat de catre Ionut Trandafir, care surprinde esența melodiei, magnetismul si energia.

Alessiah este una dintre cele mai promițătoare și talentate artiste ale noii generații, cu potențial atât în ceea ce privește compoziția, cât și în ceea ce privește implicarea sa în zona vizuală a pieselor pe care le lansează. Alessiah și-a început carieră în 2018. În 2020, a lansat single-urile “Hurricane”, “Waiting For”, “Love Me” și “I Know”, iar în 2021 a venit cu o sesiune live pentru cele patru piese, cu Muse Quartet, un cvartet de coarde. A lucrat în studio cu Vanotek, Manuel Riva sau Minelli, printre alții. Este pe deplin angajată când vine vorba de muzică și face tot ce îi stă în putință pentru a evolua, pentru a învăța ceva nou în fiecare zi și pentru a deveni cea mai bună versiune a ei însăși. Cu un background muzical de studii și sute de ore de canto, plus lecții de chitară, carieră ei muzicală este în creștere. Alessiah continuă să-și construiască avântul, senzația pop a lansat în 2021 single-ul “Why”, o colaborare cu artistul urban nigerian Alpha P. În 2022, Alessiah a lansat single-ul “Nostalgia”, o colaborare cu DJ-ul croat Arien – “All Night”, dar și piesele „Summer Feeling” și „Breeze Of Love”, realizate cu o echipa de compozitori norvegieni. În 2023, Alessiah a lansat single-urile “Matching Hearts” si "On My Way".

Vizionare placuta