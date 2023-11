Berre a lansat piesa 'Happier'

Berre Vandenbussche (22 de ani) a început să înregistreze cover-uri ale artiștilor săi preferați în garajul său și în parcarea de lângă casa părintească.

Interpretările sale emoționante ale cântecelor îndrăgite l-au făcut în curând remarcat, iar când a postat o versiune a „Lost Without You" (Freya Ridings) pe TikTok, videoclipul a devenit viral, ajungând la 10 milioane de vizualizări.



În mai 2022, Berre a lansat primul său single „Say My Name”. Care a fost un hit instantaneu cu mult succes. Piesa a ajuns pe locul 1 în Belgian Airplay, pe locul 4 în topurile single belgiene și a atins statutul de platină în Belgia. Urmează „Better Off Alone” și „Thrill Of It All” (ambele certificate Aur în Belgia), două single-uri care prezintă vocea unică a lui Berre. „Thrill Of It All” a intrat în topurile belgiene pe locul 4 și a fost prima piesă a lui Berre care a apărut în topurile de difuzare germane, a ajuns pe locul 12 în topurile de difuzare din Republica Cehă și a fost difuzată în Franța, Țările de Jos și Polonia.





„Kissing Strangers”, cea mai recentă lansare a sa, l-a ajutat să treacă prin cea de-a doua vară plină de o mulțime de festivaluri precum Rock Werchter, Genk On Stage, Suikerrock etc.



Berre despre piesă: „‘Happier’ este o melodie care reflectă asupra emoțiilor amestecate care vin odată cu urmărirea viselor tale. Este vorba de a te simți obosit de ambițiile personale și de a pierde timpul cu oamenii de care ești aproape și, de asemenea, să te întrebi dacă acești oameni sunt mai bine fără tine în preajmă. Este o explorare sinceră a complexității de a-ți urma propriul drum.”

Berre a scris „Happier” la Berlin împreună cu Nico Rebscher (Zoe Wees, Aurora, Louis Tomlinson) și Teya și a fost produsă de Tobie Speleman, Romain Descampe și Ziggy Egil Franzen.

Vizionare placuta