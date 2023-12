Sean Norvis, DJ-ul care a adus o piesă pe locul #1 în trending timp de opt zile

DJ-ul care a surprins publicul cu un nou stil muzical, prin remixul single-ului "Noaptea pe la 3", ce s-a poziționat pe numărul 1 în în Youtube Trending Music România în data de 23.11.2023 timp de 8 zile, este Sean Norvis. Piesa este, de asemenea, #1 in Spotify Viral România și în top 200 Shazam România, imediat după lansare până în prezent.

comunicat de presa: Interpreta piesei, Roxana Mag, bănățeancă de loc, cu un accent de Banat autentic, i-a propus DJ-ului Sean Norvis să colaboreze din nou pentru o piesă și să-i facă o nouă versiune, electropopular, la piesa "Noaptea pe la 3". Primul interviu despre "Noaptea pe la 3" a avut loc în cadrul emisiunii de La Măruță, iar prima emisiune care a susținut piesa încă de la lansare este Neatza cu Răzvan și Dani.

Cine este Sean?

Sean Norvis este un producător și DJ român cunoscut în industria muzicală electronică. El a câștigat popularitate în special pentru producții de genuri precum house, dance și melodic techno. Acesta este renumit pentru colaborările sale cu alți artiști precum Zara Taylor, Mr. Pit, Justine Berg, Geo Da Silva, Carmen Șerban, MC Steliano, Seepryan, Andreea Ilie, Larisa Sîrbu, DJ Lucian & Geo, Copamore, Khrym58, Simona Rusu sau pentru remixurile sale pentru artiștii Snoop Dogg, Faydee, Costi, Roxana Mag, DJ Project, Alex Mica și mulți alții.

Cu un portofoliu impresionant, Sean a lansat până acum 3 albume, iar în 2022 a fost prenominalizat la Grammy cu piesa „Jungle Samba" ft. Lori Glori & Fabricio El Latino, piesele sale fiind incluse în peste 500 de compilații. Piesa "Noaptea pe la 3" a fost compusă în colaborare Mircea Știopon și Roxana Știopon.

Declarație:

"Prin colaborarea cu Mircea și Roxana am reusit să mă apropii mai mult de muzica populară, care este parte din cultura țării noastre. Cei peste 15 ani de experiență în evenimente ca DJ m-au ajutat să-mi îmbunătățesc calitatea de producător, am putut să observ reacțiile oamenilor pe care le aveau când ascultau acest mix de electro cu populară și asta m-a ajutat să îmbunătățesc piesa, motiv pentru care nu ne-am grăbit cu lansarea.

Prima dată când s-a auzit trendul Electro Popular și piesa a fost în urmă cu un an, când am mixat în aer liber pe un ponton la Lacul Surduc, dând play piesei "Știu că mori de-al meu drag". Am avut o energie foarte ridicată după acel moment și văd că astăzi, cu cea de-a doua piesă remixată cu aceeași rețetă, "Noaptea pe la 3", am reușit să fim #united locul 1. Mi-ați umplut inima de bucurie și vă sunt recunoscător, vouă, tuturor celor care ați făcut posibil acest lucru. Uitându-mă peste filmările brute de la Timișoara Music Awards, am realizat că unul din motivele mari de bucurie este faptul că foarte mulți oameni au venit la TMA, unii special pentru a auzi "Noaptea pe la 3" și chiar se auzeau pe fundal cum urlau de fericire. Vă mulțumesc că ați așteptat și că ne susțineți acest trend electro popular", a spus Sean.

Citește și:

Vizionare placuta