SkyShowtime lansează trailerul oficial și confirmă data premierei pentru seria limitată A Gentleman in Moscow

Seria limitată, în care joacă Ewan McGregor, este bazată pe romanul bestseller scris de Amor Towles și va fi disponibilă în exclusivitate pe SkyShowtime din 18 aprilie

comunicat de presa: SkyShowtime a lansat trailerul oficial pentru noul serial din opt episoade

A Gentleman in Moscow (Un gentleman la Moscova). Serialul va avea premiera în exclusivitate pe platformă în data de 18 aprilie, cu trei episoade disponibile din momentul lansării.

O adaptare a romanului bestseller internațional scris de Amor Towles, A Gentleman in Moscow (Un gentleman la Moscova) spune povestea contelui Alexander Rostov, interpretat de câștigătorul premiului Emmy,®actorul Ewan McGregor (franciza Star Wars, Halston, Trainspotting), care, în urma Revoluției Ruse, constată că trecutul său aristocratic îl plasează de partea „greșită" a istoriei. Cruțat de la execuție, el este exilat de către un tribunal sovietic să locuiască în mansarda opulentului Hotel Metropol și amenințat cu moartea dacă va mai ieși vreodată afară. Pe măsură ce trec anii și unele dintre cele mai zbuciumate episoade din istoria Rusiei au loc în fața hotelului, situația precară a lui Rostov îi oferă acces spre o lume mult mai mare, cea a descoperirilor emoționale. În timp ce își clădește o nouă viață închis între zidurile hotelului, Rostov descoperă adevărata valoare a prieteniei, a familiei și a iubirii.

Alături de McGregor, în serial joacă și Mary Elizabeth Winstead (Ahsoka, Kate, Birds of Prey) în rolul fermecătoarei actrițe Anna Urbanova; Alexa Goodall (The Devil’s Hour, Lockwood and Co) în rolul neașteptatei tinere prietene a contelui, Nina; Johnny Harris (Without Sin, This is England ’86) în rolul conflictualului ofițer de securitate Osip; și Fehinti Balogun (Dune, I May Destroy You) în rolul lui Mishka, cel mai bun prieten al contelui de la universitate. Din distribuție fac parte și Leah Harvey (Foundation), Paul Ready (Motherland, The Terror), John Heffernan (Becoming Elizabeth, The Pursuit of Love), Lyès Salem (Coupez, Abou Leila), Björn Hlynur Haraldsson (Lamb, The Witcher), Dee Ahluwalia (Consent, Sex Education), Anastasia Hille (I Hate Suzie Too), Daniel Cerqueira (Judy), Leah Balmforth (Silent Roar), Billie Gadsdon (One Day) și Beau Gadsdon (The Crown).

A Gentleman in Moscow (Un gentleman la Moscova) este produs de Lionsgate Television în asociere cu Paramount. Ben Vanstone (All Creatures Great and Small, The Last Kingdom) este producător executiv și director al serialului, care este prima producție rezultată din contractul dintre Lionsgate și compania lui Tom Harper, Popcorn Storm Pictures. Harper (War and Peace, Peaky Blinders) este, de asemenea, producător executiv, alături de Ewan McGregor, Sharon Hughff (Three Pines), Pancho Mansfield (Queen of the South), Xavier Marchand de la Moonriver TV (Nautilus, Mrs. Harris Goes to Paris) și Amor Towles, scriitorul romanului bestseller al New York Times. Sam Miller (Surface, I May Destroy You, Luther), câștigător al premiului BAFTA® și nominalizat la Emmy,este regizor și producător executiv pentru câteva episoade din seria limitată. Sarah O’Gorman (The Witcher, The Last Kingdom) este, de asemenea, regizor.

Serialul este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

