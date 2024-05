Archie - Viata lui Cary Grant la Epic Drama

Noua mini-serie „Archie" de la Epic Drama relateaza remarcabila viata a lui Cary Grant, un simbol al Hollywood-ului

comunicat de presa: „Archie" - in fiecare miercuri incepand cu 8 mai, de la ora 22.00, la Epic Drama

In luna mai, spectatorii vor fi purtati intr-o calatorie captivanta prin viata legendarului actor Cary Grant, in noua drama biografica in patru parti, „Archie". Reprezentand cinci faze ale vietii eclectice a starului de la Hollywood, serialul are premiera miercuri 8 mai, la ora 22:00, exclusiv la Epic Drama. Relatand povestea fascinanta a modului in care un baiat din Bristol, Archie Leach, s-a transformat in suavul si iconicul Cary Grant, „Archie" este plasata pe fundalul erei de aur a Hollywood-ului si duce spectatorii intr-o plimbare prin viata tumultoasa a lui Grant, de la copilaria turbulenta, pana la ascensiunea lui fulgeratoare in randul vedetelor internationale.

La 58 de ani si aflat la al treilea divort, Cary Grant, interpretat de apreciatul actor britanic Jason Isaacs, este in Los Angeles, singur si ingandurat. Lupta sa cu demonii sai ne prilejuieste o privire inapoi asupra educatiei dificile primite de Archie Leach in Bristolul victorian. Abandonat de tatal sau si facut sa creada ca mama lui este moarta, tanarul Archie isi gaseste alinarea si vocatia in trupa Bob Pender – acrobati care evolueaza pe hipodromul din Bristol.

Hotarat sa devina celebru, Archie se aventureaza cu trupa la New York, unde se indragosteste de vitalitatea Americii si refuza sa plece acasa. Mai tarziu, il regasim la Hollywood, unde drumul lui se incruciseaza cu cel al lui Mae West. Sub numele de Cary Grant, ajunge pe culmea succesului, doar pentru a primi o veste socanta care ii dezvaluie trecutul si il obliga sa se confrunte cu adevaruri ingropate de mult.

Serialul exploreaza, de asemenea, incurcaturile romantice ale lui Grant, in special relatia sa cu tanara actrita Dyan Cannon. Pe masura ce Grant se lupta cu problemele sale de angajament care decurg din educatia sa tumultoasa, urcusurile si coborasurile vietii sale personale devin centrul atentiei, inclusiv casatoria cu Cannon si nasterea fiicei lor, Jennifer.

Cu interpretari magistrale ale actorilor si o poveste captivanta, „Archie" ofera un portret emotionant si intim al unuia dintre cele mai durabile simboluri de la Hollywood.

