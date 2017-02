Idei de cadouri pentru Ea de 8 Martie

Dulce ciocolata

Ciocolata reprezinta o adevarata sursa de fericire si de energie in fata careia nimeni nu rezista. Este un afrodisiac care indulceste viata unui cuplu si un cadou care merge direct la sufletul celei care o primeste. Online vei gasi o multime de sortimente de ciocolata sub diferite forme, care mai de care mai atragatoare.

Midi Aquare: 46,10 lei; Set Gifts: 44,90 lei; Spring Set: 186,20 lei

Da, ciocolata este atragatoare! Daca nu ma crezi, fa-i cadou o cutie cu mici tablete de ciocolata in forma de ruj, oja, sticla de parfum, etc. si ai sa fii surprins de reactia pe care o s-o aiba.