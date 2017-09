foto: Tanja Nikolaenko, Shutterstock

Dupa ce atractia initiala incepe sa se stinga, atractia sexuala in cuplu incepe sa fie strans legata de felul in care partenerii interactioneaza in afara dormitorului. Studiile au demonstrat ca nivelul de receptivitate al cuplurilor - cat de atenti sunt unul fata de celalalt si cat de speciali se fac sa se simta unul pe celalalt - are o legatura directa cu cat de mult sunt atrasi unul de celalalt din punct de vedere sexual.

Exista concept cunoscut psihologilor drept "paradoxul intimitatii-dorintei”. Cu cat mai apropiate si mai confortabile se simt doi parteneri unul cu celalalt, cu atat mai putin sunt atrasi unul de celalalt. Insa studiile arata ca intimitatea nu trebuie sa duca la plictiseala si sa inhibe dorinta, cel putin atata timp cat este intimitatea potrivita.

Acolo intervine receptivitatea.In general, persoanele care isi percep partenerul ca fiind responsabil, cred ca acesta le intelege si apreciaza nevoile si le sprijina in demersurile lor. Acest lucru este important deoarece arata ca nu numai ca iti pasa de bunastarea partenerului, dar si ca ii intelegi cu adevarat nevoile. Ceea ce este un pas in plus fata de a fi pur si simplu amabila.

Intr-un cuplu, partenerii isi pot manifesta receptivitatea cat se poate de simplu, doar fiind atenti unul la celalalt. Avand o conversatie deschisa si sincera, in care fiecare se asculta cu atentie pe celalalt, fara a intrerupe, a judeca sau a-si manifesta dezaprobarea. Astfel, partenerul simte ca ii acorzi o importanta la fel de mare ca si propriei persoane, ca te intereseaza nevoile, dorintele si aspiratiile sale.

Practicarea receptivitatii in fiecare zi a vietii voastre de cuplu poate face minuni pentru voi. Printre altele, va poate ajuta sa invatati lucruri noi despre voi insiva, sa va aratati ca va pasa unul de celalalt, ca va sprjiniti intr-un mod in care nu ati mai facut-o si sa impartasiti experiente noi, transformand fiecare zi intr-un prilej de bucurie.