Afrodisiace. Dragoste ca in prima zi

Etimologic, termenul “afrodisiace” isi are originea in mitologia greaca, de la Afrodita (Ἀφροδίτη) zeița frumuseții și a iubirii, care a iesit din mare pe o stridie.

Articol scris de medic psihiatru Dr. Mihai Daniel Neculcea – Consilier in psihoterapie si Sexologie Medicala, centrul medical Memormed

CUM ACTIONEAZA SUBSTANTELE AFRODISIACE ?

Aceste substante, prin stimulare sexuala mediata de alcaloizi, hormoni sexuali si alte componente active, cresc calitatea actului initm si sporesc placerea (erotizarea creierului).

Le gasim in plante (seminte, radacini, frunze) sub forma fitoestrogenilor / fitoandrogenilor. Preparatele din organe animale si uleiuri vegetale au la baza estrogeni conjugati si estrogeno-progestative, fitohormoni, preparate androgenice. Se administreaza pe cale inhalatorie, orala, injectabila sau local cutanat / pe mucoase, fiind disponibile sub forme variate: substante volatile, creme, uleiuri cu feromoni (folosite in masajul erotic).

LISTA CU MINUNI AFRODISIACE!

Guaraná, originara din valea Amazonului, este un tonic general, energizant, stimulent, psihoexcitant. Doza recomandata este de 0.5 – 1 g /zi (1 – 2 capsule de 500 mg). Este contraindicata la pacientii cu boli cardiovasculare,tulburari de coagulare. Nu se administreaza simultan su aspirina sau cu unele diuretice, se evita la femeile care alapteaza.

Semintele de cola, provenind din arborele de cola, contin cafeina, teobromina, avand un rol energizant, antidepresiv, diuretic si afrodisiac.

Telina, sursa de vitamine, minerale si aminoacizi, este celebra inca din timpul Imperiului Roman pentru rolul benefic in impotenta, neurastenie, demineralizare osoasa.

Radacina de ginseng este benefica in sindromul anemic, disfunctia erectila, imbunatatirea spermatogenezei si cresterea fertilitatii, creste dorinta sexuala si durata actului intim.

Ceaiul negru si verde are un efect psihoexcitant, continand vitamine (B2, C, P, acid pantotenic), saruri minerale, cu rol benefic in disfunctii sexuale si digestive.

Usturoiul contine vitamine si minerale, creste imunitatea si e un bun afrodisiac, insa este evitat din cauza mirosului dezagreabil.

Ceapa, sursa importanta de vitamine, saruri minerale si enzime, se foloseste inca din antichitate pentru prevenirea imbatranirii a impotentei, sindromului neurastenic. Se consuma cruda sau combinata la salate, aperitive. Este utila in tratamentul disfunctiilor sexuale.

Curmalele sunt fructe bogate in vitamine si saruri minerale. Se consuma ca atare si sunt recomandate barbatilor care sufera de impotenta.

Cafeaua este bogata in minerale, vitamine, alcaloizi (cafeina), fiind un tonic nervos, cardiac, muscular, euforizant si psihoexcitant. Cea mai mare cantitate de cafeina o regasim in cafeaua verde, procesul de prajire reduce cafeina disponibila. Este contraindicata in boli cardiovasculare, guta.

Bulbii de ghimbir si condimentul rezultat (curry) are efect afrodisiac si benefic digestiv, fiind util mai ales la barbatii varstnici cu difunctii erectile si libido scazut.

Mierea de albine este bogata in minerale si vitamina B5, fiind un bun antioxidant, energizant, afrodisiac (creste dorinta sexuala). Intervine in metabolismul hormonilor estrogeni si a testosteronului (starea de bine, satisfactia sexuala si atractivitatea la ambele sexe).

contine feniletilamina (induce o stare de bine si de visare similara endorfinelor) si precursori de serotonina, fiind euforizanta si psihoexcitanta.

Stridiile sunt bogate in zinc, necesar pentru sinteza testosteronului si spermatogeneza, sustine functia sexuala masculina dar cresc si apetitul sexual al femeilor.

Ardeiul iute contine capsaicina, substanta care stimuleaza terminatiile nervoase periferice si creste pulsul periferic (senzatie de fierbinteala), intervine in eliberarea endorfinelor (senzatia de placere). Similar ar actiona si alte alimente iuti / fierbinti ca piperul sau usturoiul.

Nucsoara este un condiment cu efect afrodisiac, care creste fertilitatea femeilor.

Busuiocul este euforiant, creste atractivitatea sexuala si fertilitatea.

Sunt de asemenea utile: migdalele, avocado, sparanghelul, rucolla, uleiurile volatile de scortisoara, cuisoare, ienupar.Inainte de actul sexual se recomanda: fructe, legume, radacinoase, icre, peste, branzeturi, sofran, miere de albine, telina, scortisoara. Se evita in acel context alimentele acre, amare, sarate sau puternic mirositoare.

Studii clinice au demonstrat eficacitatea in disfunctii sexuale la femei si in impotenta a radacinii de macca si saffron.

Bauturile alcoolice sunt recomandate in cantitati mici (vin rosu) care cresc dorinta sexuala, excesul ducand la scaderea potentei si la esec.

Cremele afrodisiace contin substante care se absorb in organism, stimuleaza sistemul neuro-endocrin, urogenital, cresc nivelul hormonilor sexuali, au un efect excitant, antioxidant, imunostimulator, regleaza metabolismul si incetinesc chiar procesul de imbatranire (anti-aging).

Cremele se aplica genital (la nivelul glandului / vulvei) prin masaj usor local. Utilizarea lor dateaza inca din preistorie (flori aromatice, rasini, lamaie, vin, petale de trandafir, migdale, miere, ulei de ricin, cimbru, vanilie, menta, extracte din organe de animale, cornul de rinocer, cerb, ren). Unele substante excitante folosite sunt potential periculoase, avand risc de intoxicatie accidentala si deces (yohimbina, cantarida, stricnina).

Aceleasi ingrediente le regasim si in parfumurile afrodisiace, substantele volatile continute declansand la nivelul creierului senzatii erotice. Persistenta acestor arome este in medie de 8 ore, iar mirosul senzual s-a descri la mosc, ambra, patchulli, nucsoara, ylang-ylang, vanilie. Aceste substante erotizante se utilizeaza si in aromoterapie, pentru a crea o ambianta lasciva.

Asadar, avem la dispozitie remedii naturale pentru a simti dragostea ca in prima zi

Featured foto by New Africa via Shutterstock