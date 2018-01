foto: Sergey Nivens, Shutterstock

Atunci cand te deschizi, binele navaleste in viata ta cu puterea unei cascade precum Niagara. Oamenii potriviti, sincronicitatile, darurile, miracolele isi fac drum catre tine mai multe si mai multe, cu viteza ametitoare, incat abia le poti tine sirul.

Prin dar, ma refer la lucruri aparent marunte precum melodia preferata difuzata la radio, baiatul dragut de la vulcanizare care iti face presiunea la roti pe gratis, liftul care te asteapta la parter cand ajungi acasa dar si la cele importante pentru tine precum un proiect de suflet, vindecarea unei boli sau gasirea omului iubit.

Sa te deschizi inseamna sa iti darami zidurile de protectie pe care le-ai construit in jurul inimii crezand ca astfel de protejezi. Nimic mai fals. Tot ce ai reusit sa faci a fost sa strangi in spatele lor munti de tristete si suferinta.i. Sa inveti sa o privesti cu ochi noi, de nou-nascut. Sa sari din mers de pe roata mereu in miscare a mintii in oceanul de liniste si intelepciune din inima ta.

Sa te deschizi inseamna sa iesi din rolul pe care il joci - iubita, sotie, mama, manager pentru a descoperi ca esti cu mult mai mult decat atat. Sa iti reamintesti ca poti comunica cu tot ceea ce exista pe acest Pamant, inclusiv cu plantele si cu animalele. Sa te deschizi inseamna sa iesi din zona ta de confort. Sa decizi ca explorezi ce exista dincolo de aceasta pentru ca mai tarziu sa nu regreti ca viata a trecut pe langa tine cu viteza unui tren personal iar tie ti-a fost prea frica sa sari in el desi rula foarte incet si mai erau si maini intinse spre tine sa te ajute.

Atunci cand te-ai deschis iar darurile apar in viata ta, opreste-te sa sarbatoresti. Pune jos pixul sau ridica-te de la birou. Manifesta-ti bucuria si recunostiinta cum iti place tie mai mult. Sari. Topaie. Chiuie. Canta. Danseaza. Razi. Da-i cuiva o imbratisare. Suna-ti mama si spune-i ca iubeste. Suna un prieten. Si, foarte important, nu te indoi nici o clipa. Nu te gandi la ce ar putea sa nu functioneze sau sa nu iasa. Doar lasa-te rasfatata si sprijinita de Univers.