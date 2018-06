Au fost create atât de multe piese frumoase, vesele și pozitive încât este și păcat să trăim o viață fără prezența muzicii în ea. Pentru că așa ar fi viața - tristă - dacă urechile și sufletele nu ne-ar fi răsfățate cu toate aceste acorduri, instrumentale, ritmuri și versuri. Indiferent de limba în care este interpretată piesa, ritmul este suficient ca să ne înalțe sau să ne coboare.

Pentru astăzi, cu greu, pentru că aș fi ales muuult mai multe piese decât am făcut-o, am selectat 25 de melodii pozitive pe care trebuie neapărat să le asculți imediat cum te trezești sau pe drumul spre birou, dacă vrei să îți începi ziua bine și să le oferi oamenilor de pe stradă un zâmbet sincer.

Și am ales piese vechi (știi tu - oldies, but goldies), piese din desene animate, din filme, piese interpretate de femei, interpretate de bărbați, toate cu același efect asupra noastră: să ne binedispună.

Muzică motivațională pentru dimineață

1. Ace of Base - The Sign

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

2. Ziggy Marley and Chance the Rapper - Arthur

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

3. Playing for Change - Don't Worry

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

4. Bob Marley - Everything's Gonna Be Alright

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

5. Gorillaz - Clint Eastwood

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

6. Michael Bublé - Feeling Good

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

7. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

8. Bruno Mars - The Lazy Song

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

9. Mark Ronson - Feel Right

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

10. Nelly Furtado - I'm Like A Bird

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

11. Corinne Bailey Rae - Put Your Records On

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Oldies but goldies

Indiferent de câte piese bune sunt lansate în prezent, mereu mă întorc la hit-urile de altădată. Piese nemuritoare, piese care îmi bucură sufletul cu aceeași intensitate, deși când s-au lansat unele dintre ele eu nici măcar nu mă născusem.

12. I Feel Pretty

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

14. Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

15. Bill Withers - Lovely Day

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

16. Louis Armstrong - What A Wonderful World

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

17. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Melodii pozitive pentru îndrăgostiți

Îndrăgostiții se numără printre cele mai fericite ființe din lume, iar piesele dedicate lor sunt, probabil cele mai multe la număr. Promit să revin cu un playlist special dedicat acestei categorii, dar până atunci...

18. Michael Jackson, Justin Timberlake - Love Never Felt So Good

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

19. Dionne Bromfield - Mama Said

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

20. Dion - Runaround Sue

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

21. Grease - You're the one that I want

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Melodii din desene animate

Melodiile din desenele animate au acel ceva magic care mă face să visez și să mă încarc cu foarte multă energie pozitivă, motiv pentru care nu puteau lipsi din materialul meu.

22. The Bare Necessities

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

23. King Julien - I Like To Move It

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

24. Can't Stop The Feeling!

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

25. Un Poco Loco

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Te invit să completezi playlist-ul meu cu piesele pozitive care îți fac ție dimineața mai frumoasă.