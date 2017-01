Pantalonii cu textura peliculizata

Eu imi aduc aminte ca am prins drag de o pereche de pantaloni cu textura pelicuzata atunci cand eram in cautarea unei perechi de blugi negri si nu am gasit, asa ca am fost nevoita sa imi indrept atentia catre altceva. Si nu am regret nicio secunda alegerea, mai mult, chiar sunt in cautarea unei noi perechi.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com