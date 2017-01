Daca litoralul romanesc a devenit, mai degraba, destinatie de city break, insulele exotice au castigat teren si sunt pe primele locuri in preferintele romanilor pentru vacante. Consultantul Colored Ideas a realizat o lista de recomandari de care poti tine cont atunci cand iti planifici concediul pentru 2017.

Bali – tara apusurilor de poveste

Este tara in care a calatorit Julia Roberts sa iubeasca in filmul „Eat, Pray, Love”. Mica insula din Indonezia este una dintre cele mai mari atractii turistice din lume. Ghidurile de calatorie descriu Bali ca locul in care turistii stau mai mult pe strazi, printre localnici, decat la plaja. Atat de interesanta este cultura lor.

In Bali, intalnesti la fiecare pas cosuri cu ofrande pe care localnicii le depun in fata casei sau pe mici altare, pentru spirite si pentru cinstirea stramosilor.

Foto : Zephyr_p / Shutterstock

Insula este cunoscuta pentru cele mai frumoase apusuri. Balinezii au amenajat locuri speciale pe plaja, de unde apusul poate fi admirat din baldachinele special construite acolo.