Atunci cand legenda se contopeste cu istoria si fantezia se creeaza unele dintre cele mai frumoase povesti pe care ni le-am putea imagina. Am pregatit pentru voi o lisa a celor mai bune seriale medievale si istorice pe care sunt convinsa ca le veti urmari cu sufletul la gura si le veti indragi la fel de mult ca mine.

12 seriale istorice care se vor transforma in preferatele tale

1. Vikings

Unul dintre cele mai bune seriale istorice pe care le-am vazut pana acum si totodata unul dintre preferatele mele. Vikings e un serial extraordinar bazat pe istoria vikingilor, pe luptele neinfricate pe care le-au dus pentru a-si mari teritoriul si a descoperi noi lumi si pe povestile deosebite de dragoste si familie. In centrul actiunii se afla impresionantul Ragnar Lothbrock, cel mai mare erou al vremurilor sale, o adevarata legenda si omul care a reusit sa deschida pentru totdeauna orizonturile vikingilor. Actiunea are loc in secolul al IX-lea, cand au avut loc marile invazii vikinge in vestul Europei, reusind sa cucereasca Anglia, sa arda Parisul si sa ocupe Normandia. Daca iti place istoria sau mitologia, daca iti plac povestile cu regi, regine si eroi neinfricati, Vikings este alegerea ideala.

2. Spartacus

Unul dintre serialele mele de suflet si printre putinele pe care mi-as dori sa le revad, un serial care a reusit sa-mi trezeasca emotii, sa-mi fure lacrimi, sa ma faca parte din poveste si din lupta pentru libertate. Inca de la aparitia sa pe micile ecrane, serialul Spartacus a creat frenezie, prin scenele de actiune, de violenta si de nuditate, iar scenariul si povestea legendarului razboinic au cucerit milioane de fani in intreaga lume. Daca nu v-ati uitat pana acum la Spartacus va promit din inima ca merita, e o aventura epica desavarsita cu un final glorios pe care il veti trai in lacrimi si extaz.

3. Outlander

Istorie, fantezie, legenda si unul dintre cele mai frumoase si potrivite cupluri pe care mi-a fost dat sa-l vad intr-un serial. Bazat pe seria de carti a scriitoarei Diana Gabaldon, Outlander este unul dintre cele mai bune seriale istorice care, pe fundalul unei povesti de dragoste nemuritoare, reuseste sa aduca in prim plan o parte din istoria Scotiei, cu trimitere la evenimente reale, probleme sociale, obiceiuri, traditii, lupte sangeroase si structuri institutional-politice destul de exact redate.

4. The Crown

Familia regala a Marii Britanii a fost in centrul atentiei in ultimele luni, asta in mare datorita nuntii Printului Harry cu actrita Megan Markle, iar daca aveti curiozitatea sa aflati care este povestea reala a acestei familii, cum a ajuns Regina Elisabeta a II-a la tron si ce secrete se afla dincolo de imaginile perfecte, The Crown este serialul care dezvaluie toate acestea. Serialul expune cele mai importante evenimente din viata familiei regale, concentrandu-se pe viata Reginei Elisabeta a II-a de la casatoria cu Printul Philip si urmarind evolutia acesteia atat ca regina, cat si ca femeie. Inca un plus al acestui serial este dat de actorii care sunt perfecti in rolurile date si seamana extrem de bine cu personalitatile din viata reala.

5. The Last Kingdom

Povestea nasterii unui regat. Daca esti fan Game of Thrones sau Vikings nu ai cum sa nu te indragostesti si de serialul The Last Kingdom, care odata ce ai inceput sa il urmaresti iti va intra incet, dar sigur pe sub piele. Este o poveste incredibila despre rascumparare, descoperire de sine, lupta pentru libertate si razbunare, totul pe fundalul nasterii maretei Anglia. Adaptat dupa seria bestseller a lui Bernard Cornwell “Povestile saxone”, The Last Kingdom descrie raidurile vikingilor in tinuturile anglo-saxone, combina figuri istorice si evenimente reale cu un strop de fictiune, spunand povestea regelui Alfred cel Mare si dorinta lui de a uni numeroasele regate separate in ceea ce noi astazi cunoastem a fi Anglia. Si, inca ceva, sunt convinsa ca va veti indragosti de personajul principal, eroul Uhtred de Bebbanburg.

6. Poldark

7. Reign

Am hotarat sa urmaresc serialuldupa ce am citit primul roman din seria cu acelasi nume a lui Winston Graham, pe care trebuie sa recunosc l-am citit pe nerasuflate si am dezvoltat o mica obsesie pentru enigmaticul Ross Poldark. Serialul il are in centrul actiunii pe Ross, un ofiter al armatei Marii Britanii, care se intoarce acasa, dupa Razboiul American de Independenta, hotarat sa-si reia viata pe care o lasase in urma. Doar ca, lumea ii este data peste cap in momentul in care ajunge si vede ca asteptarile lui nu au nicio legatura cu realitatea pe care o gaseste, intrucat toti il credeau mort. Mosia familiei este in paragina, dupa moartea tatalui sau, iar marea lui iubire, Elizabeth, urmeaza sa se marite cu varul lui. Un film care te surprinde si nu te lasa nicio secunda sa ghicesti ce urmeza si ce vor face personajele.

O drama istorica putin diferita de cele de mai sus intrucat nu se axeaza atat de mult pe lupte sangeroase si eroi neinfricati, cat pe strategiile politice din spatele acestora. Actiunea are loc in secolul al XVI-lea si este construita in jurul reginei Scotiei, Mary, cea care a fost promisa pentru casatorie, inca de la varsta de 6 ani, printului Francis, viitorul rege al Frantei. La curte Mary trece prin foarte multe si are de infruntat atat jocuri de putere, cat si politici schimbatoare, sentimente coplesitoare crescande fata de Francis si atentia romantica acordata de fratele bastard al lui Francis, Bash. Mai mult decat atat, regina Catherine de Medici, mama lui Francis, incearca in secret sa distruga casatoria dintre fiul sau si Mary, din pricina unor previziuni infricosatoare ale profetului Nostradamus, care crede ca aceasta casatorie va duce la moartea lui Francis.

8. The White Queen

Seria The White Queen mi-a atras atentia de la primul episod si m-a cucerit definitiv de la al doilea, facandu-ma sa-l urmaresc obsesiv pana la final. Printre cele mai frumoase seriale istorice, Regina Alba prezinta povestea de iubire dintre Elizabeth si Edward al IV-lea, care a luat nastere pe fundalul asa numitului Razboiul Rozelor, unul dintre cele mai aprige razboaie duse pentru tronul Angliei. Seria are parte si de o continuare, mai exact The White Princess, despre Elizabeth York, fiica “reginei albe” si casatoria acesteia cu regele Henric al VII-lea, intemeietorul dinastiei Tudorilor.

9. Medici: Masters of Florence

Pe langa povestea interesanta, personajele bine scrise si coloana sonora de exceptie, serialul Medici: Masters of Florence are o distributie de zile mari, printre care se numara Dustin Hoffman si simpaticul Richard Madden (Robb Stark din Game of Thrones, pe care il plang si acum de fiecare data cand imi aduc aminte). Serialul prezinta ascensiunea familiei Medici, cea mai puternica dinastie bancara din Europa, care a avut cea mai mare influenta politica si culturala in timpul Renasterii italiene.

10. The Tudors

Printre cele mai de succes seriale istorice se numara si Dinastia Tudorilor, castigator a patru premii Emmy si nominalizat de trei ori la premiul Globul de Aur. Serialul propune un Henry al VIII-lea seducator prin interpretarea acestuia de catre carismaticul actor Joanathan Rhys-Meyers, din punctul meu de vedere cea mai buna adaptare pe ecran a controversatului rege al Angliei. Un barbat ambitios, inteligent, seducator si cel mai periculos om de la Curte. Obsesia lui Henry de a avea un mostenitor si neputinta sotiei acestuia, Katherine de Aragon, de a-i oferi unul arunca un blestem asupa regatului, lezeaza autoritatea regelui si da startul unor alegeri controversate care au influentat multi ani la rand istoria Angliei.

11. Downton Abbey

Unul dintre cele mai bune seriale britanice care ar fi meritat mai multa publicitate, Downton Abbey aduce in prim plan schimbarile de la inceputul secolului XX, viata aristocratica a familiei Crawley si a servitorilor sai in timpul domniei regelui George al V-lea, bunicul actualei regine a Angliei, regina Elisabeta a II-a. Printre serialele care infatiseaza cel mai bine atmosfera unei epoci, intamplarile istorice si sociale, extrem de credibil si de bine interpretat.

12. Victoria

Transformarea unei adolescente rebele in una dintre cele mai puternice si iubite regine a Angliei. Serialul spune povestea reginei Victoria a Regatului Unit al Marii britanii si Irlandei de la incoronarea acesteia in 1837, la doar 18 ani si frumoasa poveste de dragoste cu Printul Albert.