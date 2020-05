Oracolul I Love SPORT.Winners: De ce profesioniștii sportului nu renunță niciodată?

Ce ne face să creăm, să zâmbim, să fim rezilienți, să găsim motivație, chiar și în perioade provocatoare sau sub presiunea stresului?

La inițiativa I Love SPORT.Winners (ILSW) mai mulți profesioniști ai sportului au completat "Oracolul - Ce ține focul aprins?", în perioada celor două luni de carantină Covid-19. Ei au descris astfel "acel ceva" ce ne face să nu ne dăm bătuți, să zâmbim, să fim rezilienți chiar și în cele mai provocatoare momente.

Au luat parte la acest proiect: Diana Gal - duatlonistă, Mihai Petreanu - antrenor de fitness funcțional, Nina Anca - antrenoare de fotbal la Academia ProSport București, Dr. Codruța Cioponea - medic reabilitare sportivă, Roxana Butnaru - antrenoare aerobic, Adrian Munteanu - mindhacker la Mindgrasp și Simona B. - dansatoare/percuționistă de la Barbarossa Samba Group.

Nicicând nu puteam găsi o perioadă mai bună pentru a ne gândi și a răspunde la aceste întrebări și cu siguranță, este un moment când avem nevoie mai mult ca oricând, nu doar de optimism, ci de o expunere a mecanismelor prin care să dobândim, fiecare din noi, puterea interioară, indiferent de greutăți. Oamenii sportului sunt cei care ne pot oferi exemple și inspirație în acest sens.

Prin intermediul proiectului Ce ține focul aprins?/ What Keeps The Fire Burning? am promovat oamenii pasionați de sport, dar mai ales am creat oportunitatea de a vorbi despre puterea pe care o putem accesa fiecare în noi, prin mentalul potrivit și prin exercițiu. Oracolul poate fi accesat pe pagina de Facebook ILSW și pe site.

Ați ghicit, e vorba despre determinarea interioară pe care o întâlnim adesea în lumea sportului, cea care ne face să perseverăm, să nu ne dăm bătuți, să mergem mai departe, indiferent de circumstanțe. Este vorba de focul nostru interior care ne face să ne urmăm chemările în ciuda oricăror impedimente de viață. Oamenii sportului și dansului sunt o sursă de determinare, iar stilul lor de viață ne poate inspira:

“Sportul m-a ajutat să mă descopăr, să știu cine sunt și ce pot, m-a învățat să fiu corectă și în continuu a cerut mai mult și mai bine de la mine. M-a învățat că doar educându-te poți trăi un stil de viață prin care trupul și spiritul tău să fie împlinite și liniștite.”, am aflat prin intermediul oracolului completat de Roxana Butnaru, antrenoare de aerobic.

Iar Mihai Petreanu spune la rândul lui: “Trăiește fiecare moment al acestei călătorii care se numește viața.“

Prin acest proiect am aflat că pentru astfel de oameni, practica lor de mișcare sau de antrenament mental reprezintă chiar un stil de viață care îi ajută să acceseze un sistem de valori și un focus care rămân puternice în fața oricărei provocări externe.

Au vorbit despre sportivi pe care îi admiră și care la rândul lor, pot reprezenta un exemplu pentru noi toți:

, a raspuns în cadrul 'Oracolului Ce ține focul aprins', Dr. Codruța Cioponea.

Iar Adam Ondra este admirat pentru "talentul fabulos la cățărat și cum literalmente atinge noi și noi culmi", de către Adrian Munteanu, coach NLP la Mindgrasp.

Proiectul continuă: Focul tău care este?

Ce ține focul aprins?/ What Keeps the Fire Burning?

Dacă și tu iubești sportul sau dansul, fie că practici sau urmărești din tribună și dacă vrei să inspiri și tu, la rândul tău, alți oameni, prin intermediul pasiunilor tale, scrie-mi pe adresa julia@ilovesportwinners.com, pentru a primi ORACOLUL.

Despre I Love Sport. Winners:

I Love Sport. Winners este un proiect de life-style feminin care se concentrează pe dimensiunea inspirațională și cea Popular Culture a SPORTULUI.

