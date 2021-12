5 to go, unul dintre cele mai apreciate branduri românești în 2021 

​​​​​​​5 to go încheie un an plin de satisfacții odată cu recunoașterea primită din partea a doi vectori importanți pentru piața din România. 5 to go este una dintre cele mai apreciate companii din perspectiva experienţei clienţilor în 2021, conform raportului KPMG „Customer Experience Excellence” și a fost recompensat cu trei trofee în cadrul celei mai recente gale Horeca Awards, eveniment organizat de publicația Horeca Insights.

Finalul lui 2021 marchează, pentru 5 to go, un moment important odată cu validarea primită în urma publicării raportului „Customer Experience Excellence”, realizat de KPMG. Aprecierea eforturilor și implicării 5 to go este dovedită de câștigarea locului 2 în topul celor mai apreciate companii din perspectiva experienţei clienţilor în 2021, imediat după Farmacia Tei și urmată de branduri sonore precum Bolt, Netflix și Ikea, dar și cu primul loc în categoria HoReCa a aceluiași raport. O altă recunoaștere importantă este reprezentată de cele trei premii câștigate în cadrul evenimentului Horeca Awards. Pe lângă trofeul pentru locul întâi la categoria Cea mai bună cafenea/ceainărie și locul 3 la categoria Omul Anului în Horeca, obținut de Radu Savopol, o surpriză și o recunoaștere valoroasă este trofeul primit la categoria Cafeneaua Anului, obținut prin votul publicului, care a clasat lanțul de cafenele 5 to go pe primul loc, pentru al șaselea an consecutiv.

„Aceste recunoașteri ale brandului 5 to go arată că, indiferent de vremurile pe care le traversăm, suntem datori să facem performanță, folosindu-ne de toate resursele de care dispunem. Suntem datori să găsim soluții pentru a nu-i dezamăgi pe cei care au crezut mereu în noi. Faptul că ne aflăm pe cea de-a doua poziție în topul celor mai apreciate branduri de către clienți nu face decât să ne ambiționeze pentru ca, și în viitor, să generăm experiențe memorabile clienților și să oferim în continuare calitate la un preț corect. În plus, cele trei trofee, dar în special cel pentru locul întâi la categoria Cafeneaua Anului 2021, oferit prin votul publicului, ne dau speranță în aceste vremuri dificile nedorite, trăite sub semnul adaptării și reinventării. Ne bucurăm că, de șase ani, primim, prin intermediul acestor aprecieri publice, o energie bună, care ne stimulează și ne motivează”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Încă de la lansarea brandului, ritmul de dezvoltare a fost unul accelerat, ajungând, la finalul acestui an, la aproape 300 de locații deschise la nivel național. Pe o piață în care singura constantă este, în prezent, schimbarea, 5 to go continuă să-și surprindă clienții prin lansarea de game și produse noi și prin implicarea în parteneriate strategice. Brandul se bucură de aprecierea consumatorilor și a specialiștilor, având peste 40 de premii câștigate la nivel național și internațional, ce stau drept dovadă a implicării, pasiunii și efortului susținut al întregii echipe. Recunoașterea internațională aa început încă de acum 2 ani, prin câștigarea argintului în cadrul galeila categoriaîn competiție directă cu mari lanțuri internaționale cu tradiție. Totodată, la finalul anului 2020 a primit Premiul Special al Juriului IREF pentruEuropean Concept Award”. Și în 2022, unul dintre cele mai importante obiective ale grupului rămâne dezvoltare masivă la nivel național, prin deschiderea a 200 de locații noi și de a ajunge la un total de 1,000 de cafenele în România, în următorii 5 ani.

Despre 5 to go

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent a depășit pragul de 250 de locații și este cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul inovator de preț unic pentru toate produsele comercializate. Sub sloganul „Smile, there’s coffee!”, lanțul de cafenele oferă consumatorilor un spațiu cald și prietenos, unde cafeaua este actorul principal. Cafeaua folosită este una cu o aromă intensă, corpolentă, cremoasă, ce se constituie într-un amestec unic, creat special pentru lanțul de cafenele 5 to go. Pentru că cifra 5 reprezintă elementul de structură a brandului, echipa 5 to go oferă clienților cinci motive principale să revină în una dintre cafenelele din grup: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea și stilul de viață.

