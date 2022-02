Cover My Body In Gold este numele celui mai nou single lansat de DJ SAVA

După ce ne-a purtat printr-o poveste misterioasă desprinsă parcă dintr-un basm în „Shisha", primul single pe care DJ SAVA l-a lansat anul acesta, artistul aduce în playlist-uri „Cover My Body In Gold". Compus și produs de către DJ SAVA alături de Cătălin Tamazlicaru, „Cover My Body In Gold" vine cu un vibe fresh, ce te duce cu gândul la zilele toride de vară, când razele soarelui ne urmăresc pretutindeni, iar videoclipul completează prin imagini mood-ul piesei.

„Am pregătit o mulțime de piese pentru anul 2022, dar și colaborări pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi. Sper ca single-ul «Cover My Body In Gold» să ajungă în căștile voastre și în cluburile de pretutideni. Anul acesta îmi doresc ca muzica să ne unească mai mult că oricând", spune artistul.



DJ SAVA a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Dj-ul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet", „Aroma" și „Love You" (alături de Raluka), „Bailando" (alături de Hevito), „Love în Dubai" (alături de Faydee), „I Loved You" (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar" (alături de Alina Eremia), „Tenerife" (alături de Misha), „Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), „I'm Gonna Miss You" (alături de Sore), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Printre cele mai recente piese ale artistului se numără și „Playa Paraiso" & „No More Lies".