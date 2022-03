Will Smith l-a lovit peste față pe Chris Rock, după ce acesta i-a ironizat soția

Numele lui Will Smith apare în toate publicațiile de pe glob, asta după ce actorul a venit pe scenă pentru a-l pălmui pe Chris Rock. Prezentatorul Premiilor Oscar a făcut o ironie la adresa soției lui Will Smith.

Will Smith a intrat în istorie datorită reprezentației pe care a avut-o aseară la decernarea Premiilor Oscar. Actorul a devenit brusc extrem de furios atunci când Chris Rock a făcut o ironie asupra aspectului soției sale.

Prezentatorul Premiilor Oscar din acest an, Chris Rock nu v-a uita cu siguranță lecția pe care Will Smith l-a învățat în seara precedentă. Înainte de a prezenta câștigătorul pentru cel mai bun lugmetraj documentar, Rock a avut o remarcă nepotrivită asupra soției lui Will Smith.

Pentru că partenera de viață a lui Smith, Jada Pinkett Smith este rasă complet în cap din cauza alopeciei de care suferă, Chris Rock i-a ironizat aspectul și a spus că abia așteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului "G.I. Jane".

Jada Smith a fost vizibil iritată de comentariul lui Chris Rock și și-a dat ochii peste cap, ca răspuns la ironia pe care a făcut-o în fața întregii lumi. În acel moment, Will Smith s-a ridicat de pe scaun și s-a dus direct pe scenă, pocnindu-l peste față pe Rock.

"Ține numele soției mele departe de gura ta spurcată!", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, după ce acesta s-a întors în sală, lângă partenera sa de viață.

"Will Smith tocmai m-a pălmuit zdravăn de tot!" a spus, în continuare cu zâmbetul pe buze, prezentatorul Premiilor Oscar.

Will Smith, reacție după câștigarea premiului Oscar

După ce a câștigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul King Richard, actorul și-a cerut scuze pentru reacție impulsivă de mai devreme.

"Vreau să-mi cer scuze faţă de Academia de film americană, vreau să îmi cer scuze faţă de toţi colegii mei nominalizaţi. Iubirea te împinge să faci lucruri nebuneşti.", a declarat Will Smith.