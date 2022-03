Lista completă a câștigătorilor Premiilor Oscar 2022

Gala Premiilor Oscar este un eveniment cu totul impresionant, iar nume mari ale cinematografiei așteaptă această seară cu sufletul la gură. Vezi cine sunt marii câștigători ai ediției din acest an!

Seara decernării premiilor Oscar din acest an a debutat cu recitalul de senzație a lui Beyonce, care a deschis seara cu piesa "Be Alive", aflată pe coloana sonoră a filmului "King Richard".

Cea de-a 94-a ediție s-a desfășurat ca înainte de perioada pandemiei, la teatrul Dolby din Los Angeles, cu prezența fizică a invitaților. Aceștia au fost nevoiși să prezinte două teste PCR negative, scrie adevarul.ro

Marii câștigători ai acestei ediții:

Cel mai bun film: CODA

Este primul film cu actori cu deficit de auz care câștigă Oscarul.

Cea mai bună actriță: Jessica Chastin

”Mulţumesc regizorului, care a creat un spaţiu care a încurajat creativitatea. Am ieşit dintr-o perioadă grea, suntem puşi în faţa unor legi discriminatorii, milioane de civili din lume sunt victimele violenţei, în aceste clipe mă gândesc la Tammy şi la iubirea pe care a avut-o. Toţi cei care se simt singuri, vreau să ştiţi că sunteţi iubiţi pentru ceea ce sunteţi cu adevărat”, a spus actrița din The Eyes of Tammy Faye.

Cel mai bun actor: Will Smith

”Richard Williams a fost un apărător al familiei sale. În acest moment al vieţii mele, sunt copleşit de ceea ce trebuie să fiu. Prin acest film, am putut să le protejez pe actriţele care au jucat alături de mine. Sunt chemat să iubesc oamenii şi să îi protejez. Ştiu că, pentru a face ce facem noi, trebui să accepţi că oamenii nu te vor respecta, trebuie să te prefaci că e ok. Vreau să mulţumesc familiei Williams. Vreau să îmi cer scuze Academiei. Aceste este un moment frumos, nu plâng că am câştigat un premiu, ci pentru că am atins oameni”, a spus Will Smith, în lacrimi, după un moment tensionat în care l-a pălmuit pe Chris Rock.

Cel mai bun regizor: Jane Campion

Cel mai bun cântec: Billie Eilish și Finneas - No time to die

Piesa aparține coloanei sonoare a filmului din seria James Bond. "E de necrezut. Mulțumesc familiei 007.", a spus cântăreața.

Cel mai bun documentar: Summer of Love

Cel mai bun scenariu adaptat: Sian Heder (CODA)

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Branagh (Belfast)

Cel mai bun film internațional: Drive my car, pelicula japoneză

”Vreau să mulţumesc membrilor Academiei şi tuturor celor care au adus filmul în SUA. Şi actorilor care se află aici şi celor care nu se află acum în sală”, a spus regizorul Ryusuke Hamaguchi.

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur pentru rolul din CODA

”E incredibil că sunt aici. nu îmi vine să cred. E incredibil că filmul nostru a ajuns în întreaga lumea. Vreau să mulţumesc tuturor teatrelor pentru persoane cu deficit de auz, unde am putut să joc. Sian Heder, tu eşti podul nostru între lumea celor care nu aud şi celor care aud. Tata a fost cel mai bun vorbit de limbajul semnelor, dar a rămas paralizat de la gât în jos. Tată, îţi mulţumesc. Acest premiu e pentru comunitatea persoanelor cu deficit de auz”, a transmis actorul Troy Kotsur.

Cea mai bună animației: Encanto

”Sunt aşa mândră că sunt parte a acestui film care aduce în prim plan personaje diverse, în care se poate regăsi orice”, a declarat producătoarea Yvett Merino.

Cea mai bună regie de imaginie: Gred Fraser pentru pelicula Dune