Rareș Maris este câștigătorul talent-show-ului ONE TRUE SINGER

București, 30 mai 2022: Rareș Maris este câștigătorul ONE TRUE SINGER, un reality talent-show care timp de 9 săptămâni a pus sub lumina reflectoarelor 14 tineri artiști cu scopul de a demonstra că au toate calitățile pentru a deveni următorul megastar al României. Marele premiu constă într-un contract muzical în valoare de 50.000 de euro și încă 50.000 de euro în cont. Show-ul a fost lansat pe 1 aprilie anul acesta și îmbină producția de tip reality-show cu cea de talent-show. În plus, este primul talent show produs de Max Originals în România și realizat de Global Records.

Pe parcursul celor 9 săptămâni concurenții au locuit sub același acoperiș, în casa ONE TRUE SINGER, unde au împărtășit idei, au compus melodii, au cântat și au întâlnit cele mai mari nume din industria muzicală, de la producători, artiști, fotografi, coregrafi și până la producători de videoclipuri, graficieni, profesioniști în marketing și experți A&R. Totodată, au avut parte de cele mai provocatoare probe menite să îi scoată din zona de confort pentru ca doar talentul să vorbească pentru ei.

„ Primul reality show. Primul sezon. Primul câștigător. Nu găsesc foarte multe cuvinte. E un amestec de emoții. E o onoare imensă să fiu coleg, de casă și platou, cu atât de mulți tineri talentați. Oameni din generația mea care iubesc cu totul muzica. Oameni care vor să schimbe status quo-ul industriei. Vreau să-i felicit, zgomotos. Mulți m-au inspirat, mulți m-au provocat, iar unii din ei m-au împins în față, până la final. Ne-am împins unii pe alții, mai ales atunci când simțeam că nu mai putem merge înainte.

Acum m-am mutat la București. Scriu, produc și cânt muzică. Nu doar o pasiune ci un job full time. E o reîntoarcere la visul meu din copilărie. La momentele când țineam concerte în sufragerie. Un vis pe care l-am uitat acum câțiva ani.

Și, mai mult ca orice: sunt foarte recunoscător. Pentru experiența One True Singer. Și nu exagerez când spun că mi-a schimbat viața, direcția ei.

Mulțumesc HBO. Mulțumesc Global Records. Mulțumesc fiecărui om din OTS, de la regizor la șofer, de la producător la stiliști!

Aștept să ne reîntâlnim pentru sezonul 2. Cu promisiunea îndeplinită. Promisiunea de a fi următorul star al României. Eu pariez cu munca și pasiunea. Echipa adunată în jurul meu pariază cu încrederea și susținerea în noua mea călătorie. Nu poate să fie altfel decât remarcabil. Ne vedem la concerte!”, a declarat Rareș Maris, câștigătorul concursului ONE TRUE SINGER.

Alina Eremia, Bruja, Șerban Cazan și Alex Cotoi sunt cele patru nume care au ocupat locurile de la pupitrul juriului în căutarea următorului star din industria muzicală. Selly a avut rolul de prezentator în cadrul show-ului, în timp ce Grasu XXL și Olivia Addams , au fost alături de concurenți pe drumul lor către succes.

Show-ul este creat în colaborare cu Global Records, casă de discuri independentă care oferă servicii muzicale complete, de la producerea și înregistrarea albumelor, până la lansarea și promovarea artiștilor, la nivel internațional. Noul format reproduce adevărata călătorie a unei case de discuri pentru a găsi artistul complet: o voce grozavă, voință de fier, abilitatea de a compune o melodie sau aceea de a fi un bun dansator, dar și deschiderea pentru a învăța.

Producătorii reality show-ului de talente nu exclud posibilitatea realizării sezonului 2 - ONE TRUE SINGER.